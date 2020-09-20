"Российские агенты" в Азербайджане

Российский центр "Досье" на днях опубликовал скандальный материал, затрагивающий, в том числе, многих известных в Азербайджане журналистов и общественных деятелей. Но материал этот, был посвящен не двусторонним отношениям, а оказался намного более скандальным.



Авторы статьи объявили о том, что получили доступ к рабочим документам российского генерала разведки Владимира Чернова, который возглавляет управление Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Разумеется, опубликовали они их в своей, крайне неадекватной интерпретации. Участники различных двусторонних мероприятий, проходивших в прошлые годы, стали чуть ли не "агентами Кремля" в нашей стране - и это при том, что многие из них вообще студенты, стажеры и молодые специалисты. Каким образом студент бакинского вуза может быть чьим-то агентом, а уж тем более, оказывать какое-либо влияние, авторы провокационного материала не уточняют - им нужен был только шум.

На публикацию отреагировала Служба государственной безопасности Азербайджана. В своем заявлении ведомство отметило, что в СГБ поступили многочисленные обращения от известных политических деятелей и отдельных представителей интеллигенции для прояснения ситуации в связи с этим списком.

"Учитывая обеспокоенность граждан на фоне продолжающейся оккупации территорий Азербайджана и интенсификации провокаций противника на фронте, СГБ заявляет, что распространение подобной абсурдной и безосновательной информации не только служит нарушению стабильности в стране, созданию недоверия к органам власти, но и рассчитано на то, чтобы нанести ущерб сформировавшимся на протяжении многих лет отношениям дружбы и сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Расцениваем распространение такой информации как очередную провокацию против азербайджанского государства, которая исходит от вражеских сил, и призываем граждан не верить подобной безответственной информации", - говорится в сообщении СГБ. Спецслужба подчеркнула, что ведется рабоат по установлению источников распространения этой информации и связанных с ними сил.

СГБ дало очень правильную оценку ситуации. Как нам стало известно, следы этой публикации ведут к крайне "интересным" персонажам. Если приглядеться к той же публикации центра "Досье", то можно обнаружить имя Модеста Колерова - скандального журналиста-провокатора, возглавляющего откровенно проармянское российское издание "Регнум". Товарищ Колеров в свое время даже был поставлен во главе того самого управления, на основании документов которого был опубликован тот самый список. Правда Колерова очень быстро с занимаемой должности уволили - за радикализм.

Как нам стало известно, "расследования" центра "Досье" - это элемент внутриаппаратной борьбы, которую ведут против генерала Чернова. И борьбу эту развернула большая проармянская шайка - тот же Колеров, его закадычные друзья Маргарита Симоньян и им подобных. Их цель банальна до невоможности: вернуть контроль над управлением, занимающимся связями с соседями РФ. Так и появляются всякого рода "списки агентов" - к публикациям о которых легко дописывается то, что нужно этой шайке для достижения их целей.



К сожалению, желающие помочь этим провокаторам нашлись и в Азербайджане - обнаружилась мало кому известная горе-журналистка, которая так или иначе оказалась в одной связке с армянами, попытавшись внести свой вклад в попытку разлада азербайджанского общества.

А сейчас как никогда важно действовать ровно наоборот: Россия - один из важнейших партнеров нашей страны, и в экономическом, и военном, и политическом смысле. Важно налаживать сотрудничество, углублять и расширять его по всем направлениям.



И, пожалуй, не менее важно - для экспертов и журналистов - еще активнее работать в этом направлении, выходить на российские площадки, в том числе в медиапространство и экспертное сообщество. Российский телеэфир и экспертное пространство кишат армянскими фамилиями. Их россказни транслируются многочисленными проармянскими СМИ этой страны. Естественно, что это невыгодно Азербайджану. Армянской экспансии в русскоязычном медиа- и экспертном пространстве можно и нужно эффективно противостоять, а для этого нужно больше политологов, журналистов и аналитиков, которые бы успешно и широко работали в России. Вот именно на этом стоит сконцентрироваться в ближайшей перспективе. Такой подход будет выгоден нашей стране, принесет большую пользу. И конечно же, сузит возможности для армянской пропаганды в русскоязычном пространстве.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az

