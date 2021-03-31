Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую

Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

"В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с ее союзником - Россией. Это железнодорожное сообщение может быть налажено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Эта железная дорога может быть обеспечена через Нахчыван. Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия - с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями.

Хочу завершить свое выступление. Еще раз хочу сказать, что я посвятил свое выступление данному вопросу. Это естественно, потому что руководители дружественных стран должны глубоко знать суть вопроса. Надеюсь, что в ходе очередных прямых контактов мы обсудим этот вопрос в более широком формате. Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую. Мы, как председатель, представим там информацию о проделанной работе, а также поговорим о планах на будущее",- сказал глава государства.