США собираются признать "геноцид армян". А геноцид индейцев они признать не собираются?

Как передает Day.Az, таким вопросом задался в своем телеграм-канале российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Вчера агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет "геноцидом" события 1915 года. Предшественники Байдена избегали такого определения. Ранее в пятницу лидеры США и Турции провели телефонный разговор.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать т.н. "геноцид армян". По информации издания, о своем решении хозяин Белого дома может объявить 24 апреля. Источники газеты подчеркивали, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит слово "геноцид".

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.