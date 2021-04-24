Проармянское шоу Байдена ничего не изменит

В октябре 2017 года в Европейском суде по правам человека в Страсбурге на заседании Большой палаты по иску "Догу Перинчек против Швейцарии" был оглашен окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения того же суда от 17 декабря 2013 года.

В соответствии с этими решениями Европейский суд не признал "геноцид армян" историческим фактом, назвав его лишь "мнением, запрет на оспаривание которого сам является нарушением прав человека". Это решение Евросуда явилось историческим, поскольку отныне юридически "геноцид армян" объявлен не историческим фактом, а мнением, и любое уголовное преследование за отрицание сего мнения (как и любого прочего мнения вообще) уже является нарушением статьи 10 Европейской конвенции о правах человека.

Швейцария пыталась уголовно преследовать Перинчека за отрицание "геноцида армян". То есть демократическая страна преследовала человека за его мнение, мысли, высказанные вслух. В 2013 году она в пух и прах полностью проиграла дело, однако под натиском армянской диаспоры официальный Берн подал апелляцию. Тем не менее, Большая палата Евросуда оставила прежнее решение неизменным, отвергнув апелляцию Швейцарии.

Если признания некоторыми государствами мифического "геноцида армян" до этих решений ЕСПЧ можно было отнести на счет неправильного толкования прав и свобод человека (что также вызывает улыбку), то принятие государствами решений о признании "геноцида армян" после вынесенных вердиктов является актами неуважения к ЕСПЧ, его вердиктам, в целом к правосудию, к понятию "правовое государство".

Применительно к отношениям США-Турция это будет означать, что сделан очередной шаг в утрате позиций однополярного мира, поскольку именно политика односторонних санкций явилась мощным катализатором этих процессов. Жесткая политика США, проводимая демократами, отталкивает союзников, ведет к нарастанию противоречий между ними. Так, проблема приобретения С-400 Турцией, давление на Германию по поводу "Северного потока-2", политика в отношении Израиля, шатания в отношении Саудовской Аравии и др. факты приводят США к утрате союзников, а следовательно, к утере влияния в мире.

Произнесение Байденом термина "геноцид" ничего не меняет в отношениях Турция- Армения, поскольку не влечет за собой никаких юридических последствий, а, наоборот, вредит их урегулированию.

Отсутствие юридических последствий вытекает из того, что термин "геноцид" был введен в право Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. До нее понятия "геноцид" как такового в юриспруденции не существовало. Эта конвенция не имеет обратной силы, поэтому распространить ее на события, которые имели место в 1915 году, просто невозможно.

Турция, говоря о событиях 1915 года, подчеркивает, что события тех лет не были "спланированной правительством массовой резней", то есть "геноцидом". Она официально отмечает, что в годы войны все народы бывшей Османской империи понесли значительные потери, поэтому использовать эти жертвы военных лет в качестве предмета политического противостояния с современной Турцией неприемлемо. Турецкие власти уже долгие годы заявляют о готовности раскрыть для ученых всего мира архивы времен Первой мировой войны с целью окончательного расследования событий тех лет. Турция предлагает сделать вместе с Республикой Армения, а также с привлечением ученых других стран изучить спорный вопрос. Однако армянская сторона отказывается раскрывать свои архивы.

Очевидно, ей есть что скрывать. Удивительно, что все другие страны этого не замечают.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР