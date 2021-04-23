Страсти по "геноциду", которого не было

Близится 24 апреля. Ежегодно до и после этой даты какое-то время в мировых медиа (об армянских мы уже не говорим) витает душок проармянской истерики. Потом все это, как правило, развеивается и вновь возвращается через год.

И так год от года. Уже 106 лет мир теребит миф о "геноциде армян", событиях, которых не было в реальной истории, но которые должны были быть придуманы в интересах держав. И что интересно, сформировался этот миф в его нынешних очертаниях в советских партийных кабинетах и в стенах советских научных институтов. Советскому Союзу нужно было оружие против Турции, якобы "враждебность" которой десятилетиями внушалась советским людям.

Как и двести лет назад, инструментом решения региональных задач было выбрано армянство. Тем более, что то всегда готово замереть в любой позе, если от этого можно что-то получить, например, чужие земли. Стадное чувство, ведущее к цели армянских националистов, воспитываемая с рождения у юных армян ненависть к бывшим покровителям и кормильцам-туркам - все это было как нельзя кстати. И, между прочим, то же самое сегодня делается армянами и по отношению к покровителям и кормильцам-русским. Такая вот она, армянская благодарность за добро.

"Геноцид армян" - мертворожденный плод политической необходимости, не имевший места в реальной истории. Любопытно проследить, как за последние десятилетия росли цифры якобы "жертв". Вначале это были полмиллиона, которые затем превратились в миллион, а сегодня уже заявляют о полутора миллионах "жертв геноцида армян". Это при том, что в Османской Турции в целом проживало полтора миллиона армян, а сегодня продолжают жить около 600 тысяч. Какая-то у армянской стороны странная арифметика.

На самом деле никакого "геноцида" в Османской Турции не было. Была война, в которой местные армяне встали на сторону врага, предавали, продавали и принесли турецкому населению немало бед. Тысячи турок и других мусульман - стариков, женщин и детей, были подвергнуты геноциду со стороны армянских, греческих и прочих банд. Предательство армян стало причиной их массового выселения из районов боевых действий. В этом процессе, конечно, не обходилось без жертв. Вот и весь "геноцид". Раздуваться и разукрашиваться в кровавые оттенки эти трагические события стали позднее, когда армяне не получили обещанные за предательство турецкие земли под "великую Армению". Так уж получилось. По сей день армянство мстит Турции и турецкому народу за "геноцид", которого не было. И уже который год апрель превращается в месяц истерик, стенаний и провокаций.

Главной интригой нынешнего апреля является следующее: произнесет ли слово "геноцид" президент США Джо Байден. Армянское лобби уже шуршит вовсю, забрасывая Белый Дом воззваниями и слезными посланиями. По мнению многих аналитиков, учитывая сближение Турции с Россией, историю с российскими ракетными комплексами, взаимодействие Москвы и Анкары в карабахском вопросе и прочий "криминал", стоит ожидать, что Джо Байден назовет события 1915 года "геноцидом". При этом источники мировых СМИ все же отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания "геноцида. Помнится, 24 апреля прошлого года Байден адресовал армянам обращение, в котором пообещал в случае избрания президентом поддержать признание "геноцида армян". Заявление было встречено бурным ликованием в диаспоре, которая немедленно начала изыскивать средства для поддержки кандидатуры Байдена на грядущих президентских выборах.

"В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании "геноцида армян" и сделаю универсальные права человека главным приоритетом моей администрации. Сегодня я рядом со всеми армянами и армяно-американской общиной, которая так много сделала для нашей нации, вспоминая и чтя жертв "геноцида армян"", - говорится в этом послании, заставившем прослезиться ни одну армянку в Глендейле и Лос-Анджелесе.

Много лет армяне ждут от Вашингтона этого подарка, но все никак. Каждый из кандидатов в президенты, потребляя финансы и голоса диаспоры, обещает, сев в Белом Доме, произнести вожделенное словосочетание - "геноцид армян". Но, придя к власти, забывает о своем обещании, отдавая предпочтение национальным интересам. Трудно вспомнить, кто из кандидатов в президенты США не заигрывал бы с диаспорой, рассчитывая на ее голоса. Так, пламенные обещания давал армянам Барак Обама, а все, что получили армяне за свою поддержку в избирательной кампании, это извинения от представителей экс-президента за невыполненное обещание.

Армянство это очень странное явление природы. Ради получения территорий за счет других народов армяне когда-то пожертвовали благополучной и со всех сторон устроенной жизнью в Османской империи. В конце 80-х годов прошлого века они отказались от сытой, спокойной и обеспеченной жизни в Азербайджане ради тех же территориальных миражей. Территории и государственность - это то, чего армянство не имело никогда и только мечтало об этом. Заполучить то, что тебе не принадлежит - это цель, которую преследует оно и в "геноцидальной" истерии. Оно очень рассчитывает на то, что произнесение Байденом слова "геноцид" даст армянам в руки убийственное средство против Турции. По воле Штатов, дескать, начнется мировое давление на Анкару, результатом чего станут репарации и земли.

Но тут есть один пикантный момент. Армяне думают, что это они хитро используют державы в борьбе с Турцией. Но на самом деле это их очень неприкрыто и унизительно уже второе столетие используют в своих политических игрищах сильные мира сего.

Турция - региональная держава, имеющая вторую по силе армию в НАТО и чрезвычайно выгодную географию. Это центр тюркского мира, обладающего огромным потенциалом и многими богатствами. Это страна влиятельная, умеющая строить отношения и ни под кого не прогибающаяся. Несерьезно даже думать о том, что произнесение Байденом "геноцид армян" как-то и на что-то повлияет. Армению и армянство не ждет ничего, кроме морального удовлетворения, и то временного. Потому что ничего в этом вопросе для Армении не изменится. Ни репарации, ни земли ей не светят даже в самой далекой перспективе.

Как заявил на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Haber-Turk, президент США не должен произнести фразу "геноцид армян", если он уважает международное право. Но даже если 24 апреля он озвучит эту фразу, "нам не следует переживать за то, что скажет господин Байден, потому что это не меняет исторических реалий и необоснованности армянских утверждений".

24 апреля весь мир узнает, уважает ли президент США международное право. А оно вовсе не на стороне армянства. Показательным в этом плане является процесс в Евросуде по делу "Догу Периинчек против Швейцарии", с треском проигранный армянством, несмотря на огромные затраты на дорогостоящих адвокатов в лице Амаль Клуни. Большая палата Европейского суда по правам человека признала, что отрицание "геноцида армян" укладывается в рамки свободы слова и не может преследоваться по закону. В частности, судьи десятью голосами против семи признали недопустимым осуждение швейцарским судом лидера турецкой партии "Vatan" Догу Перинчека за расовую дискриминацию в связи с его высказываниями о том, что "геноцид армян" является большой ложью.

Гражданин США Джо Байден волен относиться к фальшивому "геноциду" как хочет, о чем гласит и вердикт ЕСПЧ. Если он хочет называть события 1915 года "геноцидом", это дело его совести. Но в качестве президента державы он уже не может ориентироваться на собственные предпочтения и должен исходить из национальных интересов своей страны. А партнерство с Турцией как раз является их неотъемлемой составляющей.

Кстати, Байден не будет у армян первым. Первым, кто произнес слово "геноцид", был Рональд Рейган, которому его спичрайтер-армянин подсунул соответствующий текст. Но тогда были совсем другие времена и тема "геноцида армян" еще не приобрела для армянства такие ценные вкусовые качества. Так что у господина Байдена есть все шансы войти в историю. Правда, только в армянскую.

Зульфугар Ибрагимов