Годовщина геноцида азербайджанцев

31 марта - День геноцида азербайджанцев.

В конце марта 1918 года в Баку начались события, с которых ведет отсчет трагедия азербайджанского народа. Азербайджанские погромы и резня, учиненные в столице армянами и большевиками, были не единственной кровавой страницей календаря 1918-го и последующих лет начала ХХ века. Вплоть до образования АДР по всей территории Азербайджана шла жестокая расправа над людьми, виновными только в том, что были азербайджанцами.

Резня не была стихийным актом, внезапно вспыхнувшим проявлением "народного гнева". Геноцид готовился дашнаками во главе с Шаумяном давно и со знанием дела. Но не хватало провокации, чтобы вспыхнул огонь. И армяне нашли повод.

Сын азербайджанского миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева Мамед Тагиев, служивший в Лянкяране,, погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, и офицеры мусульманского полка приехали в Баку, чтобы участвовать на его похоронах. После похорон офицеры должны были возвратиться в Лянкяран на пароходе "Эвелина". Армяне, увидев, что назрел подходящий момент, распустили среди Русского национального совета, каспийских матросов, партий эсеров и меньшевиков слух о том, что эти офицеры якобы получили задание вместе с мусульманскими отрядами уничтожить русско-молоканские села Мугани. Эта провокация сработала.

30 марта был в срочном порядке сформирован Революционный комитет обороны города Баку и его промыслово-заводские районов. По инициативе комитета была задержана отправка "Эвелины", а офицеры на пароходе разоружены. Тогда мусульманское население, собравшись в мечетях, потребовало возвращения офицерам их оружия. Видя, какой серьезный оборот приняла ситуация, представители национальных организаций Азербайджана пришли в Революционный комитет и попытались вернуть отобранное оружие с помощью мусульманского большевистского комитета "Гуммет". 30 марта на встрече с Шаумяном в доме Нариманова и на встрече Мамед Эмина Расулзаде в Революционном комитете была достигнута договоренность о возвращении оружия, но дашнакско-большевистская банда, конечно же, не сдержала слова.

Зафиксировано точное время начала резни. Произошло это 30 марта примерно в 16.40 на улице перед армянской церковью. Собравшиеся у церкви открыли первый огонь по азербайджанцам, дав сигнал началу резни.

Дальше события нарастали как снежный ком. 31 марта рано утром большевикско-дашнакские банды напали на азербайджанские кварталы Карпичхана, Маммедли и другие. По просьбе Шаумяна и по личному указанию Ленина в Баку были отправлены два аэроплана и военные суда, которые бомбили с воздуха и с моря азербайджанские кварталы. Армяне из орудий, установленных на судах армянских нефтепромышленников, вели обстрел абшеронских сел.

Резня шла по заранее разработанному плану, все ее участники имели на руках инструкции и адреса, по которым следует направлять свои отряды. Армяне врывались в азербайджанские дома, убивали и пытали хозяев, после чего грабили и поджигали. Особенно зверствовали наследники "первых христиан" в отношении мусульманских женщин. Азербайджанки подвергались насилию, издевательствам и унижениям, и только после этого их убивали. Только в одном квартале города было найдено после резни 57 тел женщин, у которых были отрезаны уши, носы и распороты животы. Многих молодых женщин находили пригвожденными к стенам...

Армяне стреляли в спины пытавшимся спасаться людям, варили в котлах хамама "Фантазия", сжигали заживо целые семьи... Чудовищность деяний дашнакоско-большевистских банд не поддается описанию и осознанию.

К вечеру 31 марта, когда уже были разгромлены мусульманские кварталы вне крепости, начался штурм Ичеришехер. Как отмечается в докладе следственного органа, движущимися по Николаевской улице (улица Азербайджан) вооруженными отрядами руководили представители армянской интеллигенции. Всеми преступлениями, совершенными в Старом городе, - убийствами, надругательствами, грабежами, пытками, актами вандализма - руководила рафинированная армянская интеллигенция, а не чернь, как об этом потом твердили армяне.

Резня и погромы продолжались до глубокой ночи 2 апреля. По официальной информации, жертвами армян стали в Баку более 12 тысяч человек. Многие тысячи получили увечья, лишились имущества, стали сиротами. Армянские дикари расправлялись с больными в лечебницах, с детьми, обстреливали из пушек мечети. В этот день было сожжено здание "Исмаиллие" и другие архитектурные сооружения города.

Когда на русских кораблях, прибывших для помощи армянам, узнали о масштабах происходящего, то пришли в ужас и потребовали от дашнаков прекратить кровопролитие, пригрозив в случае неповиновения начать бомбить армянские кварталы. Только после этого погромы прекратились...

Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахынском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана. На этих территориях происходило массовое убийство мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, уничтожены памятники национальной культуры. В целом в период этих событий было убито более 50 тысяч азербайджанцев.

Армянская сторона по сей день пытается открещиваться от всех обвинений и рисовать совершенно невероятную историю событий, выставляя жертвами армян. Но эти попытки обречены на провал. В архивах сохранилось множество документальных свидетельств армянских зверств. В отличие от фальшивого "геноцида армян", подкрепленного лишь крокодильими слезами армянства, геноцид азербайджанского народа - это огромное уголовное дело против армянского фашизма, в котором собраны тысячи документов и фотоматериалов, свидетельских показаний и признаний участников зверств. Целью резни было освобождение пространства для армян и перехода Баку под армянское управление. Армянство всегда действует одними и теми же методами, расчищая себе место под солнцем, и не разбирает средств. Территория нынешней Армении тоже полита невинной кровью азербайджанских детей и стариков.

Во многих свидетельствах, полученных следственной комиссией тех лет, конкретно указываются виновники бесчинств, называются имена. Сбросить с себя тяжесть содеянного, откреститься от этой позорной страницы армянской истории нашим соседям не удастся. Может быть, настало время для ответа?

Лейла Таривердиева