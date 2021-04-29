https://news.day.az/politics/1338383.html В Турции лечатся 67 раненых азербайджанских военнослужащих - Фонд "YAŞAT"
В Турции лечатся 67 раненых азербайджанских военнослужащих - Фонд "YAŞAT"
В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльчин Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, до сегодняшнего дня Фонд отправил на лечение в Турцию 76 раненых военнослужащих: "Девять из них, завершив лечение, вернулись на родину".
Гусейнов добавил, что Фонд продолжает работу по отправке тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана на лечение за рубеж.
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