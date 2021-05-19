В ВС Азербайджана продолжаются учения с привлечением различных видов войск, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно плану учений, в штабах проводится оценка обстановки и отдаются соответствующие приказы.

В соответствии с принятыми решениями, ракетные и артиллерийские подразделения выполняют поставленные задачи.

Напомним, что 16 мая в ВС Азербайджана начались учения с привлечением различных видов войск.

Они проводятся согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В рамках учений основное внимание уделяется управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.