В ВС Азербайджана продолжаются учения - ФОТО - ВИДЕО
В ВС Азербайджана продолжаются учения с привлечением различных видов войск, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Согласно плану учений, в штабах проводится оценка обстановки и отдаются соответствующие приказы.
В соответствии с принятыми решениями, ракетные и артиллерийские подразделения выполняют поставленные задачи.
Напомним, что 16 мая в ВС Азербайджана начались учения с привлечением различных видов войск.
Они проводятся согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.
В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
В рамках учений основное внимание уделяется управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
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