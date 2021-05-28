Губернатор Оклахомы подписал декларацию по случаю 103-й годовщины образования АДР

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал декларацию по случаю 103-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В декларации говорится о провозглашении АДР 28 мая 1918 года и восстановлении независимости Азербайджана 18 октября 1991 года, подчеркиваются прогрессивные шаги, предпринятые независимым Азербайджаном, оценено партнерство нашей страны с США, в том числе и со штатом Оклахома.

В документе говорится, что в 2021 году исполняется 18 лет сотрудничеству Азербайджана с Оклахомой в рамках программы государственно-частного партнерства, которая охватывает такие сферы, как экономика, нефть, природный газ и сельское хозяйство.

В нем также подчеркивается, что в этом году Азербайджан отметил 27-ю годовщину своего партнерства с НАТО и оказывает США постоянную поддержку и помощь в борьбе с терроризмом.

В декларации отмечается, что Азербайджан первым среди мусульманских государств предоставил женщинам избирательное право и осуществил ряд прогрессивных мер.

Азербайджан в результате своей приверженности обеспечению мира, благосостояния, безопасности и стабильности стал лидирующей страной региона, что создает возможности в различных сферах. Азербайджан является близким другом, союзником и партнером Оклахомы, говорится в документе.

Азербайджан с 2003 года сотрудничает в рамках программы партнерства с Национальной гвардией штата. В рамках этого сотрудничества ведется диалог с соответствующими структурами Азербайджана и осуществляется обмен опытом и практическими проектами с силами НАТО.

В 2019 году в Оклахоме был проведен сельскохозяйственный форум с Азербайджаном. В 2020 году между Университетом штата Оклахома и Азербайджанским государственным аграрным университетом была учреждена совместная программа, которая дает возможность азербайджанским студентам обучаться в этом штате. В настоящее время рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества с Оклахомой в таких областях, как использование возобновляемых источников энергии, сельское хозяйство, в том числе животноводство, и других.