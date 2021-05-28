https://news.day.az/politics/1346962.html Президент Камеруна поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Камеруна поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Камерун Поль Бийя направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
Передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня Республики, желаю азербайджанскому народу здоровья и процветания.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.
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