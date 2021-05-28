Президент Камеруна поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Камерун Поль Бийя направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

Передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня Республики, желаю азербайджанскому народу здоровья и процветания.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.