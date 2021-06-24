Азербайджан в авангарде глобальных процессов благодаря динамичному развитию

Азербайджан своим геостратегическим положением, историей и динамичным развитием, всегда вносил весомый вклад в глобальные процессы. С этой точки зрения не случайно, что наша страна всегда находится в авангарде успешной реализации целей устойчивого развития. Согласно индексу целей устойчивого развития, наша страна занимает 55-е место из 165 стран и первое место в регионе Южного Кавказа. Азербайджан - первая в регионе страна, представившая два добровольных национальных отчета в 2017 и 2019 годах для Политического форума высокого уровня (ПФВУ), организованного Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС), а на данный момент готовится представить свой следующий - третий отчет.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

"Сегодня, руководствуясь принципом "никто не оставался в стороне", участие всех сегментов общества, межотраслевое сотрудничество, реализация устойчивых решений, основанных на инновационных подходах, и диалог между социальными группами имеют важное значение для реализации комплексной повестки дня, состоящей из 17 целей и 169 задач.

Считающаяся универсальным документом декларация "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" (ЦУР) предусматривает участие всех государственных институтов и всего общества в реализации неотложных мер, стоящих на повестке дня страны. Роль и значение национальных парламентов в надзоре за эффективным применением законодательства, а также финансовой подотчетности неоценимы в достижении глобальных целей. Таким образом, члены парламента имеют конституционные обязанности и возможности поддерживать и проводить мониторинг за успешной реализацией целей устойчивого развития", - заявил он.

Как отметил наш собеседник, имея уникальные отношения между людьми и правительственными учреждениями, депутатам поручено совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало нуждам и требованиям людей, чтобы обеспечить соблюдение принципа "никто не оставался в стороне". Депутаты в целом несут ответственность за поддержку реализации каждой из 17 целей устойчивого развития и поддержание целостности повестки дня на период до 2030 года.

"Полезность участия (на добровольной основе) представителей нового поколения (молодежи) также должна быть принята во внимание для координации, совершенствования и реализации со стороны азербайджанского государства 17 ЦУР. Проекты, реализуемые при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с целью формирования новых направлений деятельности по усилению интеграции и участия молодежи на национальном и международном уровнях, а также для внесения вклада в процессы развития молодежи в Азербайджане, обрели новую жизнь", - подчеркнул депутат.

По его словам, выборы молодых послов целей устойчивого развития являются одной из ключевых инициатив по обеспечению активного участия молодежи в решении глобальных проблем в рамках проекта "Создание новых платформ для поддержки активного участия молодежи в глобальных политических дискуссиях", совместно реализуемого Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и программой развития ООН. В 2018 году впервые в Азербайджане и на Южном Кавказе были избраны 17 молодых послов ЦУР.

"В настоящее время молодые послы на 2021-2023 годы были отобраны из около 300 человек и на официальной церемонии при участии заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедова, руководителей ПРООН, МИД, молодежи и спорта были представлены общественности.

Сотрудничество депутатов с молодыми послами целей устойчивого развития и поддержка молодежи в реализации целей устойчивого развития станет дополнительным стимулом в ее двусторонних международных отношениях, деятельности в международных организациях, а также более надежного и прозрачного управления отношениями государства с гражданами", - полагает он.

Парламентарий сообщил, что благодаря усилиям и поддержке молодых экспертов (послов), могут быть предложены более инклюзивные и устойчивые решения для улучшения законодательства страны. Сделать это можно, в первую очередь, при поддержке депутатов, представляющих наши регионы, в диверсификации работы молодых послов и их вовлечении в развитие регионов.

"Молодые послы ЦУР также работают со многими государственными учреждениями страны и реализуют активные программы и проекты в дни, официально отмечаемые ООН. Другие комитеты, в том числе Комитет по молодежи и спорту Милли Меджлиса, могут активно участвовать в этой деятельности и поддерживать работу молодежи.

Уверен, что благодаря этому сотрудничеству роль Милли Меджлиса будет значимой в дальнейшем укреплении идеи "азербайджанства", всегда подчеркиваемой Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в реализации государственной молодежной политики и развитии человеческих ресурсов в стране путем обучения молодых специалистов", - заключил Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов