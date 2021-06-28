Беларусь и Азербайджан обменяются опытом расследования преступлений

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора провел рабочую встречу с делегацией Генеральной прокуратуры Азербайджана во главе с первым заместителем генерального прокурора Эльчином Мамедовым. Азербайджанские коллеги наряду с делегациями из России, Таджикистана и Узбекистана, принимали участие в международной научно-практической конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика", которая прошла 24 июня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК, передает Day.Az.

В начале встречи Дмитрий Гора подчеркнул важность личных контактов и выразил признательность азербайджанским прокурорам за то, что они откликнулись на приглашение посетить Беларусь. В свою очередь Эльчин Мамедов поблагодарил белорусскую сторону за возможность лично принять участие в конференции и отметил высокий уровень состоявшегося форума.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и Соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Генеральной прокуратурой Азербайджана от 14 марта 2019 года.

Стороны также договорились поделиться имеющимся положительным опытом расследования различного рода преступлений, особенно в сфере экономики, высоких технологий, незаконного оборота наркотических средств.

В завершение встречи первый заместитель генерального прокурора Азербайджана пригласил белорусских коллег посетить Азербайджан с ответным визитом.

Фото sk.gov.by