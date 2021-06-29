Делегация Милли Меджлиса посетила посольство страны в Венгрии

Находящаяся в Венгрии делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой 28 июня посетила азербайджанское посольство в этой стране, сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Члены делегации возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В ходе встречи в посольстве депутаты были проинформированы о работе диппредставительства.

Напомним, что парламентская делегация с 28 июня находится в Будапеште с официальным визитом. В составе делегации первый заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель парламентского комитета Зияфет Аскеров, депутаты Камиля Алиева, Эльман Насиров и Асим Моллазаде, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита состоятся встречи председателя Милли Меджлиса с премьер-министром, председателем Национальной ассамблеи и членами группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном. На встречах состоится обмен мнениями о текущем уровне межпарламентских отношений, направлениях их развития и расширении сотрудничества в других областях.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова также посетит местный офис Тюркского Совета, Дипломатическую академию, где выступит с докладом.