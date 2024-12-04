США планируют выделить Украине до $825 млн

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в своем Telegram-канале.

"Андрей Сибига и Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум предусматривает возможность выделения американской стороной помощи на сумму до $825 млн. Как указали в МИД, документ "создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы, в частности восстановления ее критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономики".

29 ноября агентство Reuters сообщило, что Сибига призвал Североатлантический альянс уже на министерской встрече в Брюсселе 3-4 декабря пригласить Украину стать его членом. В итоге, как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, главы МИД альянса на заседании пообещали Киеву помочь поддержанием энергосистемы в рабочем состоянии, поставками систем ПВО и другого оружия.