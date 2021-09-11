Киев намерен воспользоваться в своем развитии опытом Баку

Баку по своему стремительному развитию входит в число лучших городов мира, и мы намерены воспользоваться его опытом в развитии Киева.

Об этом сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко на Киевском инвестиционном форуме, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) Баку, передает Day.Az.

В форуме также приняла участие делегация под руководством главы ИВ Баку Эльдара Азизова.

Выступая на форуме, Азизов отметил, что азербайджанская столица продолжает развиваться в качестве экономического и культурного центра региона.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, в Баку реализуются крупные инфраструктурные проекты, капитально ремонтируются и строятся новые школы, детсады, прокладываются и реконструируются дороги, сказал он.

Участники форума также были проинформированы об актах вандализма, совершенных армянскими оккупантами на азербайджанских территориях, о разрушенных городах и селах, культурных памятниках.