Документы международных организаций в связи с Азербайджаном опубликованы на сайте ООН

На веб-сайте Генассамблеи ООН размещены два документа по Азербайджану, предложенные для включения в повестку 48-й сессии Совета по правам человека, которая началась 13 сентября и продолжится до 8 октября 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Авторами документов являются Международный институт права и развития (Institut International pour les Droits et le Développement - İRDG) и Глобальный институт водных ресурсов, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH) - неправительственные организации, расположенные в Женеве и аккредитованные в ООН.

Международные организации, акцентируя внимание на том, что Совет по правам человека и мировое сообщество должны оказать давление на Армению для предоставления карт минных полей и что загрязнение трансграничных рек препятствует развитию, призвали предотвратить экологическую трагедию на реке Охчучай, протекающую по территории Азербайджана, и разработать механизм контроля.

İRDG считает, что, составив карты минных полей, Армения сама признала факты, которые давно опровергала в связи с политикой массового использования карт. До внимания доведено, что точность карт минных полей, предоставленных до настоящего времени Арменией, составляет 25 процентов, а необезвреженные мины продолжают приводить к гибели и ранению невинных людей, серьезно препятствуют проведению Азербайджаном работ по восстановлению и реконструкции в регионе. İRDG обратился с призывом к международной общественности, чтобы она потребовала от Армении предоставить все карты минных полей, чтобы невинные люди могли безопасно вернуться в свои дома после 30-летней разлуки.

В свою очередь, неправительственная организация GİWEN подчеркивает, что безопасный выход к водным ресурсам - фундаментальное требование и право людей, чтобы вести достойный и здоровый образ жизни. Организация назвала загрязнение реки Охчучай, протекающей через территорию Зангиланского района Азербайджана и впадающей в реку Араз, угрозой для экологии Карабаха. Сообщается, что в январе-марте 2021 года организация взяла пробы воды в различных участках реки, которые подтвердили критический уровень загрязнения бассейна реки. GIWEH заявила, что намеревается больше информировать общественность об экологических рисках, которым подверглась река и ее экосистема, и привлечь внимание Совета по правам человека и международного сообщества к экологическим угрозам и критической ситуации на реке Охчучай: "Загрязнение водных ресурсов стало критической проблемой во многих местах мира. Международное сообщество должно принять меры по пресечению загрязнения и разработать контрольный механизм".