Публикации Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой разрушили все армянские фейки во время войны

Хайп об агонии традиционных СМИ и, в частности, ТВ - информационный мейнстрим последних нескольких лет. Быстрое развертывание мобильных сетей пятого поколения (5G), предоставляющих в разы большую скорость обмена данными, развитие интернет-технологий и появление все новых социальных платформ - объективные причины этого ажиотажа.

Готовящиеся к похоронам традиционных СМИ подбавляют масла в огонь, - указывают на сотни тысяч, миллионы подписчиков аккаунтов в соцсетях и считают, что это и есть завтрашний день средств массовой информации. Насколько это все реально и на самом ли деле телевидение обречено? Как специалист с 30 летним стажем работы в зарубежных традиционных СМИ, да и как руководитель международного телеканала СВС, я мог бы поспорить. Но предпочту обратиться к статистике и оперировать фактами.

Согласно открытым источникам, глобальная зрительская аудитория только ТВ в этом году насчитывает более 4 200 млрд человек - около 55% населения Земли. В целом же, по прогнозам специалистов и исследовательских групп, пользовательский охват ТВ и видеостриминга к концу текущего года в мире ожидается на уровне 73%. Азербайджан по этому показателю опережает среднемировые значения примерно на 20%, то есть телевидение вызывает интерес 90% населения страны. Впечатляет.

По данным Statista в мире кумулятивное число пользователей социальных сетей на 2021 год составляет примерно 3 800 млрд, меньше почти на полмиллиарда. В Азербайджане социальными сетями пользуются 4.3 млн - половина от общего числа пользователей интернета.

Время, проведенное перед телевизором, составляет 3 часа 21 минуту, а время, потраченное на социальные медиа всего 2 часа 05 минут.

Но это только количественная сторона дилеммы: "Что именно эффективнее - традиционные СМИ (ТВ, Радио, онлайн-медиа) или Social Media?". Качественная же ясно выявляет преимущества и недостатки тех и других инструментов.

Совершенствующие алгоритмы ранжирования, искусственный интеллект позволяют социальным сетям отсеивать огромный поток информации в сети и подавать тот контент, который наиболее подходит для пользователя социальных платформ. Замечали, что стоит поискать информацию о каком-либо продукте или предмете, как через короткое время социальные сети начинают на регулярной основе предлагать о нем более детальную информацию? Другими словами, пользователь не выбирает, что читать или смотреть, за него это решает "машина" - определенным образом настроенные алгоритмы социальных платформ, дают таргетированную информацию, отобранную по его интересам. Это может привести к опасным последствиям в период войн, военных конфликтов, вплоть до внешних вмешательств во внутренние дела государства.

Война в Ираке, так называемая "арабская весна", вспыхнувшая гражданская война в Сирии. Вышеуказанные примеры начинались с информационных точечных вбросов через аккаунты в социальных сетях от несуществующих в реальности людей. Они, естественно, открывались целенаправленно. Подобного рода фейки подхватывались многочисленными пользователями сетей и вызывали резонанс, на который традиционные СМИ не могли не обратить, а возможно даже обязаны были, обращать внимание и освещать сфабрикованные события.

Именно поэтому в период Второй Карабахской войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева держали в поле зрения социальные сети и лично публиковали статусы, которые обладали высокой информационной ценностью. Так разрушался поток фейков, которые безуспешно распространялись армянской стороной. Объективно, Президент и Первый вице-президент Азербайджана являлись ньюсмейкерами, заслуживающими абсолютного доверия.

Таким образом, любая информация от источника, заслуживающего доверие на фоне большого множества ложной информации, пробивает себе дорогу в сердца и ума людей.

Возникает вопрос: какой инструмент позволит быстрее и обширнее, правдиво и объективно информировать общественность?

В течение 44 дней войны в Карабахе Президент Ильхам Алиев дал более 30 интервью. Фактически это почти каждый день - заявления, ответы на вопросы различных СМИ, местных и зарубежных. Четкие и решительные ответы - мессиджи мировой аудитории, занимали первые места в информационной повестке дня благодаря традиционным СМИ - ТВ, газетам, онлайн-медиа. Выбор в пользу традиционных СМИ, а не социальных сетей для доставки правдивой информации в глобальном масштабе оказался абсолютно выверенным решением. И это было подтверждением преимущества ТВ над социальными сетями.

В это время, роковую ошибку допускала противоположная сторона - армянские идеологи. Ереван сделал ставку на зарубежного блоггера. Несмотря на большое количество подписчиков, он вещал локально, только на свою узкую аудиторию. Информацию, транслируемую им, Баку с легкостью опровергал, доказывая ее лживость. Когда Ереван опомнился и решил использовать азербайджанскую методику прямого обращения к аудитории через ТВ, было уже поздно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не успел запрыгнуть на стремительно мчавшийся информационный поезд.

Сторонники социальных сетей могут возразить: мол в каждой ситуации есть свои нюансы. Мне часто приводят в пример, что именно при помощи интернета, онлайн-платформы потерпела ошеломительный крах попытка военного переворота в Турции в 2016 году. Тогда вся Турция, весь мир, затаив дыхание, был в ожидании выступления турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. После некоторой паузы, глава турецкого государства через приложение FaceTime обратился к народу и этим похоронил надежды путчистов и их закулисных покровителей. Использование FaceTime ошибочно было воспринято как высокая эффективность соцсетей в распространении информации. Однако, данное приложение - инструмент прямого общения. Оно не требует использования социальных платформ. И самое главное: обращение президента Турции через FaceTime, транслировалось в прямом эфире турецкого телевизионного канала. Оттуда же оно мгновенно было подхвачено, а затем и распространено всеми ведущими мировыми телеканалами и информационными агентствами.

Может последовать вопрос: почему же тогда государственные деятели, структуры, транснациональные компании активны в социальных сетях? Ответ лежит на поверхности: заведомо зная, что любая информация распространяемая блогерами является высоко-волатильной, не всегда соответствует действительности и может привести к нежелательным последствиям, их личное присутствие и активное общение с комьюнити социальных сетей напрямую является предметом исключительной важности. Яркий пример этому - видеосъёмки с освобожденных территорий в Карабахе, которыми делилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в социальных сетях. Эти видеосюжеты содержали в себе максимальную информационную ценность, достоверность гораздо большую, чем материалы, которые специально готовились некоторыми профессиональными журналистами.

Это обстоятельство ставит прямой вопрос о необходимости предоставления полной и главное достоверной информации. В этом, несомненно, традиционные СМИ имеют бесценный опыт. В частности, ВВС, организация, в которой я проработал свыше десятка лет, прежде чем выдавать материал в эфир, проводит многоэтапную его проверку, подтверждая любой факт или новость. Исключение лишь в тех случаях, когда нет какого-либо политического заказа, либо следованию специально сконструированного информационного мейнстрима. Уверен, что вопроса о доверии, которым пользуется этот медиа-гигант среди мировой аудитории, не возникает.

Популярное убеждение, что телевидение доживает свой век - необоснованно, т.к. именно официальные СМИ наиболее надежный поставщик проверенной и достоверной информации. Именно ему доверяют пользователи. Социальные платформы популярны у молодого поколения от 12 до 34 лет. Телевидение предпочитает более взрослое поколение, которое анализирует получаемую информацию, формирует свое собственное мнение, а значит и гражданскую позицию.

При этом эпоха цифровой революции требует нового качества работы средств массовой информации. Современное телевидение изменилось, также как и качество аудитории. Зрители просматривают программы, используя мобильные устройства, имеют возможность связаться со студиями популярных программ с помощью социальных медиа, появилась возможность оставлять комментарии и т.д. Таким образом, самый эффективный формат - интеграция традиционного ТВ, социальных сетей и онлайн-платформ в традиционную телевизионную практику.

Вугар Халилов,

генеральный директор телеканала CBC