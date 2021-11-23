https://news.day.az/politics/1407310.html Что будет с иранской «ядерной сделкой» и отменят ли США санкции против Ирана? - проект "Окна" Вестника Кавказа
Что будет с иранской «ядерной сделкой» и отменят ли США санкции против Ирана? - проект "Окна" Вестника Кавказа
"Окна" - авторский проект российского информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа", ведущий программы - эксперт клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.
Как передает Day.Az, данный эксклюзивный выпуск программы посвящён судьбе иранской "ядерной сделки", или, как ее сокращенно называют, СВПД.
Гость сегодняшнего выпуска передачи - Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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