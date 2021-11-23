Что будет с иранской «ядерной сделкой» и отменят ли США санкции против Ирана?

"Окна" - авторский проект российского информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа", ведущий программы - эксперт клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.

Как передает Day.Az, данный эксклюзивный выпуск программы посвящён судьбе иранской "ядерной сделки", или, как ее сокращенно называют, СВПД.

Гость сегодняшнего выпуска передачи - Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.