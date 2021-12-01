https://news.day.az/politics/1410355.html Глава МИД Грузии выразил Азербайджану соболезнования
Глава МИД Грузии выразил Азербайджану соболезнования
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом глава МИД сообщил в своем аккаунте в Twitter.
"Я узнал о трагической аварии вертолета в дружественном Азербайджане. В этот печальный период грузинский народ находится рядом с азербайджанским народом. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - отметил глава МИД.
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