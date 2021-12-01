Глава МИД Грузии выразил Азербайджану соболезнования

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом глава МИД сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Я узнал о трагической аварии вертолета в дружественном Азербайджане. В этот печальный период грузинский народ находится рядом с азербайджанским народом. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - отметил глава МИД.