Азербайджан ждёт конкретных действий от Армении по Зангезурскому коридору

Автор: Лейла Таривердиева

Мы предложили противнику вариант мира, показав силу нашей армии. А теперь мы вынуждены в условиях мира вновь напомнить армянам, что ждем от них конкретных действий. На этот раз в реализации Зангезурского коридора. После встречи в Брюсселе наметились некоторые подвижки, но не будем загадывать наперед, подождем от Еревана реальных конструктивных шагов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политический аналитик Тофик Аббасов.

Армения до сих пор занималась примитивным вредительством. Проиграв войну, которую мы совершенно справедливо называем Отечественной, армянская сторона находится под прессингом комплекса неполноценности. Они не ожидали такого громкого успеха Азербайджана и, соответственно, такого громкого своего поражения. Армяне с самого начала заняли место не на правильной стороне истории, убедили себя, что находятся в регионе с какой-то высокой миссией. Азербайджанская армия вдребезги разбила все эти фантазии. Но армянская сторона вместо того, чтобы сделать правильные выводы, извлечь уроки из того, что произошло, опять тянет лямку ничегонеделания.

Проигравшая войну сторона должна думать о том, как восстановиться, причем, не под знаком реваншизма, а освободившись от тяжелого груза прошлого. Армения была во власти ошибочных представлений, расчетов и приоритетов. Нельзя строить собственное счастье на несчастье других народов.

В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев не раз давал понять соседям, что история повторяется. Это не угрозы, это напоминания. Чтобы не забывали. Пока наша армия вела успешное контрнаступление, на политическом фронте, глава государства неоднократно предлагал противнику выполнить условия Баку, чтобы остановить кровопролитие и избежать лишних жертв. Когда армяне поняли, что чаша весов в военно-политическом противостоянии окончательно склонилась в сторону Азербайджана, они согласились вернуть без боя Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Это была, как правильно выражается наш Президент, именно капитуляция.

История повторяется в том ракурсе, что мы предложили противнику вариант мира, показав силу нашей армии. А теперь мы вынуждены в условиях мира вновь напомнить армянам, что ждем от них конкретных действий. На этот раз в реализации Зангезурского коридора. Враждебно настроенные силы, которые находятся не только в Армении, но, к сожалению, и за ее пределами, в том числе за океаном, на пространстве Европы, утверждают, что этот коридор несет в себе какие-то риски для Армении и ее государственности. То есть общественность Армении снова оболванивается, ей внушают, что Зангезурский коридор может поставить крест на вековой мечте армянского народа о государственности и так далее. После встречи в Брюсселе наметились определенные подвижки, но не будем загадывать наперед, подождем от Еревана реальных конструктивных шагов. Заявления уже сделаны - договоренность о железной дороге достигнута. Теперь дело за конкретными действиями.

Нужно понимать, что Зангезурский коридор будет служить всем народам региона, в том числе армянскому. Он будет иметь важное международное значение, поскольку является трансконтинентальным, связывая Азию и Европу на новом траверсе. И тут армянские политики и оппозиция идут на поводу у своих ложных представлений и политической конъюнктуры, утверждая, что Азербайджан посредством коридора, дескать, угрожает суверенитету и целостности Армении. На самом деле никаких угроз здесь нет. Существуют реалии, в которых условия диктует победитель. При этом Азербайджан еще и предлагает Армении руку помощи для выхода из тисков жесточайшего социально-экономического кризиса. Он дает армянам шанс перевернуть страницу ненависти, обид, тюркофобии, исламофобии, которые в Армении традиционно культивировались. Сегодня, когда Азербайджан уже и в военном плане продемонстрировал свою доминантную позицию в регионе, к Армении должно прийти понимание необходимости перестать находиться в состоянии конфронтации, понимание преимуществ состояния взаимопонимания, чтобы выиграть на новой волне.

Армяне проявляют уже не гибкость, а кондовое упрямство, которое ни к чему хорошему их не приведет. Для них же будет лучше отказаться от неконструктивной позиции и начать переход к нормальным отношениям.

Итоги последних парламентских выборов в Армении показали, что армянский избиратель ставит не на мракобесов вроде Кочаряна и Саргсяна, а на человека, который может обеспечить мир. И для того, чтобы после войны построить мир, приходится над этим немало попотеть. Тут Азербайджан является как раз той стороной, которая не издевается над проигравшим, а дает ему шанс.