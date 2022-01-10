Интервенция в Казахстан может спровоцировать распад ОДКБ

Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ с просьбой направить миротворцев в страну вызывает сожаление и является большой ошибкой. Казахстан до печальных событий этого года вел независимую внешнюю политику, однако после ввода сил ОДКБ страна может лишиться данной привилегии.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

"Ссылаясь на приглашение официального правительства, ОДКБ делает акцент на то, что ввод миротворческих сил является легитимным. Однако данный прецедент опасен, поскольку ОДКБ в будущем может действовать подобным образом и в других странах. Решение правительства Казахстана прискорбно, потому что дает возможность ОДКБ распространить свою военную мощь на остальные страны, что чревато потерей их суверенитета", - считает он.

По мнению американского аналитика, между событиями в Казахстане и трагедией 20 января 1990 года в Баку можно найти как сходства, так и различия.

"В нынешних событиях в Казахстане, равно как и событиях 30-летней давности в Баку пролилась кровь, и имело место военная интервенция. Но между двумя событиями есть принципиальная разница. Азербайджан в январе 1990 года входил в состав Советского Союза, и тогдашнее руководство СССР оправдывало свои кровавые злодеяния тем, что оно, якобы, имеет право на применение карательных действий против протестующих для поддержания порядка. Сегодня Казахстан - независимое государство, и ОДКБ, фактически, осуществила военную интервенцию.

При этом стоит отметить, что во время трагедии 20 января в Баку было задействовано гораздо больше войск и погибло намного больше людей, чем до сегодняшнего времени в Казахстане. Трагедия 20 января спровоцировала распад СССР. Неясно, какие последствия будет иметь ввод войск ОДКБ в Казахстан, но неисключено, что данный шаг может привести к распаду ОДКБ", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов