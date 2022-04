При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 59-й Венецианской биеннале - международной художественной выставке.

Как передает Day.Az, Азербайджан представлен на 59-й Венецианской биеннале национальным павильоном, посвященным теме "Рожденные любить" (Born to love).

В одном из самых многолюдных мест города - на центральной площади Святого Марка, в старинном здании Procuratie Vecchie представлены работы семи азербайджанских художников - Нармин Исрафиловой ("Жук"), Infinity, Рамины Саадатхан, Фидан Ким (Новрузовой), Фидан Ахундовой, Сабихи Ханкишиевой и Агдес Багирзаде.

Венецианская биеннале - долгожданное событие для всех художников и поклонников искусства, так как она считается самой престижной выставкой современного искусства в мире. В азербайджанском павильоне семь художников, представляющих современное искусство, знакомят зрителей с современными техниками и методами, а также с богатыми культурными и историческими особенностями нашей страны.

Автор-художник Рамина Саадатхан, работы которой представлены на выставке, говорит, что гордится тем, что впервые участвует в Венецианской биеннале.

Фотограф-художник Агдес Багирзаде представляет на биеннале проект The other side of me.

"Я как азербайджанка, как фотохудожник очень горжусь своим участием в этом фестивале, биеннале. Это стало возможным при поддержке и участии Фонда Гейдара Алиева. Действительно, для нас большая ответственность представлять здесь Азербайджан", - отметила она.

С 2004 года Фонд Гейдара Алиева реализует проекты по поддержке развития современного искусства и творчества молодых художников. Одним из них является участие в Венецианской биеннале.

Азербайджан с 2007 года участвует в Венецианской биеннале, которая проводится раз в два года. Азербайджан в восьмой раз представлен на одной из всемирно известных выставок в области искусства - Венецианской биеннале.

Павильон Азербайджана в Венеции будет открыт до 27 ноября.