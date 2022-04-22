При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 59-й Венецианской биеннале - ФОТО
При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 59-й Венецианской биеннале - международной художественной выставке.
Как передает Day.Az, Азербайджан представлен на 59-й Венецианской биеннале национальным павильоном, посвященным теме "Рожденные любить" (Born to love).
В одном из самых многолюдных мест города - на центральной площади Святого Марка, в старинном здании Procuratie Vecchie представлены работы семи азербайджанских художников - Нармин Исрафиловой ("Жук"), Infinity, Рамины Саадатхан, Фидан Ким (Новрузовой), Фидан Ахундовой, Сабихи Ханкишиевой и Агдес Багирзаде.
Венецианская биеннале - долгожданное событие для всех художников и поклонников искусства, так как она считается самой престижной выставкой современного искусства в мире. В азербайджанском павильоне семь художников, представляющих современное искусство, знакомят зрителей с современными техниками и методами, а также с богатыми культурными и историческими особенностями нашей страны.
Автор-художник Рамина Саадатхан, работы которой представлены на выставке, говорит, что гордится тем, что впервые участвует в Венецианской биеннале.
Фотограф-художник Агдес Багирзаде представляет на биеннале проект The other side of me.
"Я как азербайджанка, как фотохудожник очень горжусь своим участием в этом фестивале, биеннале. Это стало возможным при поддержке и участии Фонда Гейдара Алиева. Действительно, для нас большая ответственность представлять здесь Азербайджан", - отметила она.
С 2004 года Фонд Гейдара Алиева реализует проекты по поддержке развития современного искусства и творчества молодых художников. Одним из них является участие в Венецианской биеннале.
Азербайджан с 2007 года участвует в Венецианской биеннале, которая проводится раз в два года. Азербайджан в восьмой раз представлен на одной из всемирно известных выставок в области искусства - Венецианской биеннале.
Павильон Азербайджана в Венеции будет открыт до 27 ноября.
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