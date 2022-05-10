Гейдар Алиев спас Азербайджан, создав фундамент для построения государства-победителя

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств

Аксиома. Как известно, этим словом, которое в переводе с древнегреческого означает "утверждение", называют теорию, не требующую доказательств. Такой аксиомой для каждого гражданина Азербайджана и миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами нашей страны, является то, что своими сегодняшними победами, успехами, статусом ведущего государства региона Азербайджан обязан Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Ему сегодня исполнилось бы 99 лет. Стало быть, в следующем году мы все будем отмечать столетие этого гения большой политики, который принял Азербайджан в состоянии полураспада, а ушел, оставив всем нам мощное государство, твердо стоящее на ногах, стремительно развивающееся и двигающееся к достижению главной цели - освобождению своих земель, что оказались под армянской оккупацией.

Чем отличается великий политик от временщика? Способностью выстраивать такую стратегию развития государства, которая принесет ощутимые политические и экономические дивиденды не только сейчас, сию минуту, но и многие годы спустя. Гейдар Алиев обладал такой способностью мыслить, предвидеть на годы, десятилетия вперед. Эти качества позволили ему добиться невероятного развития советского Азербайджана, пробиться на самый верх политической элиты в СССР, оставив там о себе славу реформатора и человека, способного достигать успеха в условиях, когда он кажется невозможным.

Именно ввиду своих блестящих талантов, невероятной работоспособности и высочайшего уровня порядочности, он вызывал чувство непроходящей зависти у временщиков, которые устроили против Гейдара Алиева настоящую кампанию травли. Они не учли главного - история все расставит по своим местам, дав каждому справедливую оценку. Так оно в итоге и случилось. О тех, кто когда-то пытался противостоять гению Гейдара Алиева, сейчас никто даже не вспоминает. Тогда как имя самого Гейдара Алиева навсегда останется в новейшей истории не только Азербайджана, но и огромного геополитического пространства, которое называют постсоветским. Потому, что Общенациональный лидер продемонстрировал всему миру, как можно и нужно удерживать страну от развала, от планов внешних сил по фрагментации нашего государства. Он показал, как нужно создавать фундамент для построения государства-победителя.

В следующем году мы отметим тридцатилетие возвращения Гейдара Алиева к власти, теперь уже в независимом, но находившемся на самом краю пропасти Азербайджане. Страна воевала, сильной армии у нее не было, средств на закупку современного оружия тоже. Безработица и инфляция были страшными. У людей отсутствовала вера в завтрашний день. Плюс, нужно было решать проблемы полутора миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. И все это в условиях непрекращающегося внешнего давления на нашу страну со стороны государств, исторически поддерживающих Армению и оправдывающих любые ее преступления, включая оккупацию наших земель и геноцид в Ходжалы!

Как справиться с такой колоссальной ношей, с таким невероятным грузом проблем? Как выстроить стратегию будущих побед, будущего политического, экономического, военного развития государства? Ответ на эти вопросы мог знать только настоящий гений, политический исполин мирового масштаба. Таковым был и навсегда останется в истории Гейдар Алиев. И мы уже увидели плоды его гениальной стратегии, блестяще воплощенной в жизнь нынешним Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Это стратегия постепенного, но неумолимого усиления позиций Азербайджана на мировой политической арене. Это стратегия выстраивания взаимовыгодных и взаимно уважительных отношений со всеми мировыми центрами силы. Это политика жесткого отстаивания национальных интересов Азербайджана. Это политика, которая в итоге привела к тотальному экономическому доминированию нашей страны на всем Южном Кавказе.

Став экономическим гегемоном региона, наша страна увеличила и свой вес на мировой политической арене. Не являющийся членом ТС, ЕАЭС и ОДКБ Азербайджан имеет в этих организациях вес куда больший, чем присутствующая в рядах данных организаций Армения. Ведущими являются позиции Азербайджана и в тюркском мире. При этом, наша страна имеет уникальные отношения с Израилем. С позицией официального Баку вынуждены считаться в США уважительные и тесные отношения у нас с Китаем. А ЕС все чаще приводит Азербайджан в качестве примера развитого, по-настоящему независимого государства, сотрудничество с которым стоит искать.

Все это - плоды реализации стратегии Гейдара Алиева. Он понимал, что нашей стране нужно время для экономического и политического укрепления, для создания самой боеспособной армии в регионе. И он добился всего этого. Победа Азербайджана в 44-дневной войне, возвращение великой Шуши, возрождение всех наших освобожденных территорий - все это стратегия нашего Общенационального лидера. И символично то, что блестяще претворить ее в жизнь, обессмертив имя великого Отца и свое собственное имя, довелось Ильхаму Алиеву - политическому деятелю мирового масштаба.

Все мною сказанное - это аксиома. Это утверждение того, что наши внуки и их потомки будут жить в еще более сильном, развитом государстве, созданном Общенациональным лидером нашего народа. За что мы все и всегда будем благодарны Личности, 99-летие которой отмечаем с чувством огромной благодарности.