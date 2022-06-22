Визит Президента Ильхама Алиева важен для реализации потенциала сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Говоря об ожидаемых результатах визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, нужно понимать контекст, который очень интересен. За последние пять лет произошел довольно резкий рост взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном. На сегодня определены основные направления сотрудничества между странами. В качестве одного из приоритетов Узбекистан и Азербайджан ставят работу по активизации использования транспортно-транзитного потенциала двух стран.

Об этом в интервью Day.Az сказал политолог из Узбекистана, директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

Как отметил наш собеседник, начиная с 2018-2019 годов, был запущен Южнокавказский железнодорожный коридор, Баку-Тбилиси-Карс с выходом на средиземноморские порты Турции (а это значит выход на страны Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока).

"С 2019 года Узбекистан и Азербайджан активно работают над тем, чтобы сформировать систему преференций для ж/д перевозок, прежде всего по маршруту Южнокавказского транспортного коридора. В 2020 году Узбекистан уже в тестовом порядке отправлял первые эшелоны и составы с узбекской продукцией (медь, цинк) в Турцию. Идея формирования транспортного коридора для мультимодальных перевозок в том, что когда из стран Центральной Азии продукция доходит до порта Туркменбаши на восточном побережье Каспия, оттуда паромами перевозится в Баку и из Баку уже по существующему маршруту - Южнокавказскому ж/д коридору, откуда он отправляется в порты Турции. Это очень интересный маршрут, хотя и очень сложный. Там есть несколько перегрузок, то есть и железнодорожные и автомобильные и морские перевозки", - пояснил он.

При этом, продолжил политолог, маршрут имеет серьезные перспективы и Узбекистан с Азербайджаном собираются реализовывать этот потенциал.

"Если учитывать активизацию работы по строительству ж/д маршрута из Китая через Кыргызстан в Узбекистан (этот проект начинает активно обсуждаться и выходит на конкретные решения по подготовке ТЭО-проекта и определения источников его финансирования). Если этот проект будет запущен, то объёмы транспортных перевозок между Узбекистаном и Азербайджаном несомненно увеличатся в разы. И это в интересах обеих стран", - подчеркнул Эргашев.

Далее политолог заявил, что Узбекистан и Азербайджан реализуют довольно амбициозные программы индустриализации, развития промышленных производств.

"Уже сейчас понятно, что две страны собираются усиливать сотрудничество в производстве промышленной продукции (автомобилестроение, создание совместного производства в двух странах). Направление сотрудничества в области промышленности - одно из важнейших направлений деятельности двух стран и оно будет в самых разнообразных формах реализовываться. Несомненно, и Узбекистан, и Азербайджан имеют серьезный сельскохозяйственный потенциал, потенциал в производстве и продовольствии. Кроме того, переработка, хранение и экспорт продовольственной продукции будет являться тоже одним из направлений сотрудничества между двумя странами", - полагает он.

Узбекский политолог отметил также интерес двух стран к реализации энергетических проектов.

"Узбекистану интересен опыт Азербайджана и наша страна уже является нетто-импортером нефти. В принципе Азербайджан может стать одним из направлений импорта нефтепродуктов в Узбекистан. Наша страна уже проявляла интерес к совместной разработке определённых месторождений нефти и газа как на территории Узбекистана, так и на Каспии. Таким образом потенциал сотрудничества очень серьезный и очень большой", - сообщил Эргашев.

По мнению нашего собеседника, усиление внешнеэкономической и внешнеполитической активности Азербайджана в Центральной Азии не является сиюминутным явлением.

"Это серьезный тренд, который начался не вчера и, несомненно имеет, стратегический характер и будет продолжен в долгосрочной перспективе. Азербайджан и большинство стран Центральной Азии являются странами-участниками Организации Тюркских государств. У этой организации есть серьезный потенциал для того, чтобы развиваться. Особенно если будут учтены пожелания Узбекистана и Казахстана, которые актуализируют экономическую составляющую, когда приоритет будет отдан инвестиционному сотрудничеству, сотрудничеству в области высоких технологий, зелёной энергетики, инновационного развития. В случае, если ОТГ пойдет по этому направлению, и Турция, и Азербайджан, которые находятся к западу от Каспия, заинтересованы в том, чтобы укреплять и развивать сотрудничество со странами Центральной Азии, находящимися к востоку от Каспия. И такое Транскаспийское сотрудничество, конечно же, будет иметь перспективы. Поэтому активность Азербайджана на центральноазиатском направлении понятно и имеет долгосрочный характер", - подчеркнул он.

Что касается более прикладных вещей, продолжил политолог, Азербайджан заинтересован в том, чтобы использовать свой транспортно-транзитный потенциал, увеличивая грузопотоки из стран Центральной Азии через Азербайджан в сторону Турции и на Средиземное море.

"Это касается сотрудничества Азербайджана с Узбекистаном и Казахстаном, здесь есть очень серьезный задел. И в этом направлении работа, на мой взгляд, будет только усиливаться и активироваться. Несомненно, Азербайджан заинтересован в том, чтобы торговые связи между странами Центральной Азии развивались. И чем крепче будут экономические связи, тем больше будет общий объединенный потенциал наших стран", - считает политолог.

В заключение наш собеседник отметил, что Азербайджан решает свои вопросы, касающиеся геополитических аспектов.

"Поэтому для развития потенциала Азербайджана одним из своих основных направлений является развитие экономических и политических взаимосвязей со странами Центральной Азии. Вне зависимости от геополитических и геоэкономических трансформаций, которые сейчас происходят, есть национальные интересы и приоритеты, которые будут реализовываться при любых условиях", - подытожил Бахтиер Эргашев.

Абдул Керимханов