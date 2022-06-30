Стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева: своевременность - гарантия успеха

Автор: Акпер Гасанов

Любое coбытиe, действие должно совершаться своевременно. Имeннo тoгдa oнo пpинeceт мaкcимaльнo вoзмoжный peзyльтaт. Азербайджан, чьи территории более чертверти века находились под армянской оккупацией, является прекрасным примером своевременно принятых шагов, которые в итоге принесли колоссальную, историческую пользу.

Наша страна не только была жертвой военной агрессии, не только потеряла на долгие годы 20% своей территории. Азербайджан все эти годы был жертвой пресловутых двойных стандартов и негласной поддержки со стороны ведущих мировых держав того статуса-кво, что сложился в результате Первой Карабахской Войны и полностью отвечал интересам Армении.

Мы убедились, сколь малоэффективны резолюции самых главных мировых арбитров, Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, для торжества справедливости. Мы увидели неготовность стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать реальное давление на страну-оккупанта, вводить против нее санкции. Мы увидели, что сила международного права, без права на использование силы для его торжества, неэффективна.

Поэтому, Азербайджан пошел своим путем. Это был путь расчета исключительно на себе, на свою экономическую, политическую, военную мощь. Это путь жесткого и смелого отстаивания своих национальных интересов перед ведущими мировыми державами. Это путь больших сложностей, но великих побед. И именно это путь, выбранный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошла наша страна.

Глава нашего государства в ходе выступления на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения сделал очередное жесткое, смелое, резонансное заявление по поводу Минской группы ОБСЕ.

"Мы уже попрощались с Минской группой. К сожалению, Армения и другие пытаются реанимировать ее. Но это невозможно. Она уже мертва. Как страна, пострадавшая от оккупации, мы открыто заявляем об этом. Считаю, что любые спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Такой вердикт во всеуслышание может вынести только политический деятель, имеющий опыт блестящих побед вопреки планам ведущих мировых держав. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является тем, благодаря кому наша страна превратилась в самое мощное, с экономической, политической и военной точек зрения, государство Южного Кавказа. Кроме того, Президент Ильхам Алиев является Верховным Главнокомандующим армии, одержавшей великую, историческую Победу в 44-дневной войне.

Азербайджан стал первым государством на постсоветском пространстве, которое смогло вернуть себе свои оккупированные территории. Сделано это было, в том числе и благодаря блестяще проведенной дипломатической работе. В частности, Азербайджан использует все возможности от вступления в 2011 году в ряды Движения неприсоединения. Это вторая по величине политическая организация после Генеральной Ассамблеи ООН.

За короткое время Азербайджан завоевал большое доверие и уважение среди участников Движения, а в 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения был избран председателем Движения Неприсоединения на 2019-2022-е годы.Более того, Азербайджан положительно ответил на просьбу стран-членов председательствовать в Движении еще год до того, как председательство перейдет Уганде в 2023 году. Это решение нашло свое отражение в Политической декларации, принятой по Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, состоявшейся 13-14 июля прошлого года.

И тут имеет смысл напомнить, что во время 44-дневной войны некоторые члены Совета Безопасности ООН, не учитывая собственные же резолюции, принятые в 1993 году, попытались принять предвзятую, антиазербайджанскую резолюцию. Однако в ходе обсуждений в Совете Безопасности семь членов Движения неприсоединения, поддержавших позицию Азербайджана, настояли на добавлении в обсуждаемый текст ссылки на выше отмеченные резолюции самого же СБ ООН от 1993 года.

Это было доказательство того, что официальный Баку совершенно верно расставил акценты, проводит четкую и выверенную внешнеполитическую линию, основанную на отстаивании своих национальных интересов.Азербайджан последовательно увеличивал число своих друзей в мире. Вот и в период пандемии наша страна оказала оказали финансовую и гуманитарную поддержку свыше 80 странам мира.

Это были шаги , сделанные вовремя и потому принесшие важный и нужный результат. Сегодня наша страна, вернув себе оккупированные Арменией территории, диктует повестку дня в регионе. И уже никто и ничто не способно изменить новый, отвечающий нашим национальным интересам, статус-кво.