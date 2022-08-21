Хорошая новость от минобороны Азербайджана

В соответствии с программой международного конкурса "Кубок моря-2022", организованного в нашей стране, среди команд-участниц был проведен турнир по футболу, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На первом этапе соревнований иранские военные моряки победили команду России. В матче между командами Азербайджана и Казахстана одержали верх наши военные.

В борьбе за третье место схлестнулись команды России и Казахстана. Встреча завершилась в пользу последних.

Финальный матч состоялся между экипажами военных кораблей Азербайджана и Ирана. Команда азербайджанских военных моряков, победив в напряженной борьбе, поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета.

По итогам футбольных баталий команда военных моряков Азербайджана заняла первое место, иранская команда расположилась на втором месте, а команда Казахстана - на третьем.

В заключение лучшим командам были вручены кубки, медали и почетные грамоты.