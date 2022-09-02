Варданян внедрен в Карабах с целью подорвать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Отказ российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна от российского гражданства и переезд в Ханкенди не считаю заурядным инцидентом. Это очередная и спланированная провокация против Азербайджана после 44-дневной войны. В своём обращении Варданян призывает других богатых армян переехать в Карабах, что незаконно без согласования с азербайджанскими властями.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Эксперт задаётся вопросом, почему безбедно живущий в России миллиардер Варданян вдруг решил переехать на территории, которые сепаратисты непрерывно грабили на протяжении 30 лет оккупации?

"Тем более, что Варданян не имеет никакого отношения к Карабаху, он является уроженцем Еревана. Сегодня армяне, у которых есть возможность, стараются безвозвратно покинуть Карабах. Даже бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, родившиеся в Карабахе, предпочитают жить в Армении", - отметил Османов.

По мнению нашего собеседника, Варданян внедряется в Карабах определенными силами в России, чтобы подорвать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также сорвать достигнутые в Брюсселе договоренности.

"Кроме того, определенные политические круги в России встревожены возвращением Азербайджану города Лачин и сёл Забух и Сус. Варданян намеревается тратить заработанные в России деньги в тех районах Карабаха, где по-прежнему остаются сепаратисты. Не исключено, что определенные круги в России делают ставку на Варданяна для устранения нынешнего главаря сепаратистов Араика Арутюняна. В целом, история с Варданяном заключается в том, чтобы воспрепятствовать установлению мира в регионе", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов