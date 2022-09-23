Армяне получили четкие месседжи из Лачина

Президент Ильхам Алиев в своей речи в Лачине повторил основные тезисы Азербайджана. Заключаются они в следующем: Армении пора всерьез задуматься о мире, заключении мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета, а любые попытки реваншизма будут пресекаться Азербайджанской армией.

Об этом сказал Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Армения, отметил он, старается оттянуть начало мирного процесса. Президент правильно заявил, что, приняв на словах 5 принципов мирного соглашения, но на деле мы видим совершенно иное.

Второй важный меседж, прозвучавший в выступлении главы государства, это готовность Азербайджана работать над делимитацией границ. Однако, подчеркнул Шафиев, эта работа может начаться только после признания сторонами территориальной целостности друг друга, чего Армения старается избежать. Делимитация это технически непростой вопрос. Но он должен быть решен, так как очень важен с точки зрения региональной безопасности.

"Оба этих меседжа Президента Азербайджана содержат мирную повестку. Как и третий, касающийся Зангезурского коридора. Армения до сих пор не проделала никакой практической работы в этом направлении, видимо, и тут желая затянуть время. Но время работает не на Армению. Азербайджан больше года ждал, что армянская сторона начнет что-то делать по железной дороге, и, видя, что ничего не происходит, мы подписали меморандум с Ираном. Мы полностью поменяли игру, и теперь Армении хочется от нас неких письменных обязательств. Но, как мне кажется, поезд для них ушел, и Баку никаких обязательств давать не будет. Если Армения откажется от Зангезурского коридора, у нас есть альтернатива через Иран", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева