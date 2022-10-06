Агдам – город будущего: новые шаги к развитию Карабаха

Автор: Лейла Таривердиева

В мае 2021 года, закладывая первый камень в фундамент возрождающегося города Агдам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира. Сегодня уже можно четко разглядеть очертания этого будущего, которое строится на наших глазах. Несмотря на то, что Агдамский район был критически загрязнен армянскими минами, глава государства после войны сделал ставку на превращение Агдама в центр Карабахского региона. Именно генплан Агдама был утвержден первым среди освобожденных населенных пунктов. Это было очень верное решение с точки зрения и экономики, и национальной политики, и геостратегии. Когда-то глава государства пообещал изгнанным с родных земель агдамцам вернуть их домой. Ныне мы все становимся свидетелями того, с какой последовательностью, грамотностью и эффективностью выполняется это обещание.

4 октября Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамский район. В ходе краткосрочной поездки первые лица государства успели проинспектировать основные, что называется, фронты работы и заложить новые объекты и населенные пункты. Не только районный центр, но и агдамские села будут возрождены в современном облике и в соответствии с современными стандартами. Сарыджалы, Кенгерли, Хыдырлы - полностью разрушенные армянами села, фундамент которых заложили в ходе поездки Президент и Первая леди, имеют свою историю, связанную с моментами героической обороны Агдама в Первую карабахскую войну. Защищая родные дома, отдали жизни многие агдамцы, многие воины остались лежать в этой земле. Возрожденные села, в которые вернутся люди, станут данью памяти их подвигам.

Как все начинается с дорог, ознакомление с процессом возрождения Агдамского района первые лица страны тоже начали со строящейся дороги Барда-Агдам. Фундамент дороги был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. На сегодня уже осуществлено 75 процентов работ. Это будет четырехполосная магистраль протяженностью 44,5 километра. Строится она в соответствии с первой технической категорией и с учетом плана развития Карабаха.

4 октября Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также заложили фундамент сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам. Это своеобразная "кровеносная система" города, жизненно необходимая для его развития и для создания всех прочих сегментов. Внутригородская сеть общей протяженностью 191,1 километра будет соединяться с автодорогой Барда-Агдам. Первоначально будет проложен 121 километр. В целом же внутригородские дороги будут состоять из проспектов и дорог различной категории и различной ширины. Самые широкие из магистралей будут доходить в ширину до 60 метров. Новый Агдам задуман как крупнейший населенный пункт Карабахского региона, и соответствующая дорожная сеть ему необходима. Как и современные железнодорожный и автовокзал. Фундаменты этих объектов были заложены 4 октября с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Железнодорожный вокзал и автовокзал в Агдаме будут представлять собой единый транспортный узел и расположатся в двухэтажном комплексе. Дизайн комплекса разработан в стиле национальной архитектуры с оригинальными архитектурными решениями. Железнодорожный вокзал позволит перевозить ежедневно 800-1000 пассажиров. А автовокзал будет обслуживать 1300 - 1500 пассажиров в день. В комплексе будут не только кассы, камеры хранения и залы ожидания, но также развлекательная зона для детей, ресторан и уголки отдыха.

Не просто отстроенными заново, но и современными и обеспеченными всеми условиями для жизни увидят свои родные села бывшие вынужденные переселенцы из Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли, фундаменты которых были заложены в ходе поездки первых лиц государства.

В Хыдырлы планируется вернуть 5990 человек (1500 семей), в Кенгерли - 2626 человек (639 семей), в Сарыджалы - 1720 жителей (425 семей). Во всех трех селах будут созданы все условия для жизни и обеспечения занятости населения. Жители смогут работать в культурных и развлекательных центрах, в религиозных, обслуживающих, коммерческих учреждениях, объектах торговли, в сферах образования, управления и сельского хозяйства. Ожидается, что села будут сданы весной 2024 года.

Очень важным моментом поездки в Агдам является посещение первыми лицами государства комплекса Имарет и открытие надгробного памятника Хуршидбану Натаван. Президент и Первая леди также ознакомились с работами, которые планируется провести в рамках реставрации дворца основателя Карабахского ханства Панахали хана. В комплексе Имарет находятся могилы Панахали хана, Ибрагимхалил хана и его сына Мехтигулу хана, а также дочери последнего Хуршидбану Натаван. После оккупации Агдама армянами захватчики полностью разрушили гробницу Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.

Проект комплекса подготовлен итальянской компанией ArtCloud Network International s.c.r.l. Согласно первоначальной концепции, комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц, кассы, информационного центра и парка карабахских скакунов. Дворец будет восстановлен и станет функционировать как интерактивный музей. Всеми работами по восстановлению и консервации будет руководить международный эксперт по культуре Алесандро Бианчи. Он занимался работами по восстановлению и консервации не только в Италии, но и в Турции, Грузии, Израиле, Ираке, Албании, Эфиопии и других странах, в качестве специалиста участвовал в проектах, тренингах и программах многих международных организаций. Финансировать работы будут за счет средств Фонда возрождения Карабаха. Установленный в 1982 году памятник был создан. Отметим, что новый надгробный памятник, установленный на месте разрушенного армянскими оккупантами, изготовлен в соответствии с первоначальным обликом и из того же материала, что и созданный в 1982 году.

4 октября состоялась церемония закладки фундамента жилого квартала, который будет построен в городе Агдам для бывших вынужденных переселенцев. Под строительство отведен земельный участок в 6,9 гектара. Территория расположена на северо-востоке города. С востока квартал будет соседствовать с историко-археологическим памятником Узерликтепе, а с запада - историческим центром города. Недалеко от квартала находится также комплекс Имарет. Согласно проекту жилые здания будут 4-7-этажными. Здесь будут построены 1139 квартир. В жилом квартале планируется расселить 3068 человек. В энергоснабжении зданий квартала будут использоваться альтернативные источники энергии.

И, наконец, нужно сказать о закладке в селе Эйвазханбейли Агдамского района Центра племенного коневодства, где будут разводить знаменитых карабахских скакунов. Концепция центра подготовлена компанией Reflect Architechts. В составе центра, расположенного на 7 гектарах территории, которую планируется увеличить до 30 гектаров, будут созданы специально дизайнированные конюшни на 120 лошадей, племенные лаборатории, ветеринарная клиника и другие необходимые объекты. Здесь же расположится гостиница на 60-80 номеров, музей, кафе, ресторан и трибуны. Спроектированы специальные зоны тренировок, скаковые дорожки и площадка для човгана.

Таким образом, "Хиросима Кавказа" достаточно быстрыми темпами превращается в город, о котором говорил Президент Ильхам Алиев. По уже проделанной работе можно сделать первые выводы, и они обнадеживающие - Агдам действительно всех удивит.