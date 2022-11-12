Глобальным угрозам может противостоять сплоченный тюркский мир с сердцем в Азербайджане

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде очень важен. Сегодня тектонические изменения, происходящие в результате кризисов и проблем, связанных с геополитическими потрясениями и вопросами энергобезопасности, сотрясают и Евразийский континент, и более обширное географическое пространство. Все эти проблемы побуждают тюркские страны к большему сплочению и переходу от простого сотрудничества к более тесной интеграции.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

В этот критический для мировых процессов момент тюркские государства решили сплотиться и вместе отвечать на вызовы и угрозы. Тюркские народы, исторически проживающие на обширном пространстве от Китая до Европы, тюркская цивилизация внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. В наше время возрождение тюркского мира будет нести благо для всех, мир и стабильность. Тюркские государства, принимая во внимание нынешние реалии и вызовы, должны укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, взаимодействовать в разработке новых прорывных технологий.

Считаю, что географическое пространство, где располагаются тюркские государства, делает шаг к новому развитию. Глобальная безопасность, впервые после Второй мировой войны поставленная под столь серьезную угрозу, требует от тюркских государств в 21-м веке сформировать центр силы и сказать в этом качестве свое слово. Развивая все сферы сотрудничества, от экономики до гуманитарной сферы, тюркские государства могут проецировать свою мягкую силу на широкое географическое пространство. В то же время для защиты тюркского мира страны этого пространства могут прибегнуть и к военной интеграции. Ситуация в мире дошла до той черты, когда вызовы безопасности превращаются в реальную глобальную угрозу, и тюркским странам будет сложно противостоять этим вызовам по одиночке.

Бакинский саммит 2019 года запомнился как прорывной в плане тюркской интеграции. После этого на пространстве тюркского мира началось активное движение и развитие. Азербайджан располагается почти в центре этого географического пространства и является сердцем тюркского мира. Если учесть также то, что наша страна сегодня является незаменимым крупным транспортно-логистическим и энергетическим хабом, Азербайджан может стать точкой приложения усилий по развитию интеграционных процессов на тюркском пространстве. Он может использовать свой потенциал в деле развития интеграции тюркских государств. Для этого у нас есть и экономическая, и политическая, и военная сила.

Перспективы тюркской интеграции широки. На этом пространстве проживает более 200 миллионов человек, здесь имеются богатые природные ресурсы, отсюда проходят важнейшие транспортные маршруты, соединяющие Восток и Запад, Север и Юг, Европу и Азию. Учитывая, что тюркские народы имеют общие корни, одну религию, схожие языки и культуры, создание ими с целью обеспечения безопасности какого-то силового блока было бы уместно. Азербайджан готов к такому сотрудничеству и ему есть, чем поделиться с братскими странами. Выступая на саммите в Самарканде, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул этот момент, отметив, что наши страны должны активизировать сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность.

Интеграция тюркских государств несет, в первую очередь, стабильность. Эти страны также получают возможность совместно отвечать на любые угрозы и вызовы, а через это содействовать направлению всех процессов, происходящих вокруг них, в справедливое русло. Мягкая сила и возможности тюркских стран могут проецироваться на соседние регионы и помогать тем в преодолении проблем и в развитии.

Учитывая энергетический и продовольственный кризис, охвативший Европу, Запад будет очень заинтересован в сотрудничестве с тюркским миром. Пространство тюркского мира очень многообещающее и может превратиться в глобального лидера в решении проблем Европы. Интеграция тюркских стран и через это их экономическое усиление создаст условия для взаимовыгодного и справедливого сотрудничества с этим пространством такого экономического гиганта, как соседний Китай.

Таким образом, сотрудничая и с Востоком, и с Западом, развивая свои возможности, тюркский мир может превратиться в самое стабильное пространство, во взаимодействии с которым будут заинтересованы все.

Лейла Таривердиева