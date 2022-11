Иностранные журналисты совершили поездку в Джебраильский и Зангиланский районы

При поддержке азербайджанской диаспоры в Израиле группа журналистов, работающих в испаноязычных средствах массовой информации в зарубежных странах, посетила Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в рамках поездки иностранные журналисты встретились с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым, председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым, министром молодежи и спорта Фаридом Гайыбовым, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым, председателем Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы. Гости были подробно проинформированы об истории армяно-азербайджанского конфликта, карабахских реалиях, преступлениях, совершенных Арменией в период 30-летней оккупации, уничтожении религиозно-культурных памятников, ракетных атаках, предпринятых в период 44-дневной Отечественной войны на населенные пункты, расположенные далеко от линии фронта.

Сегодня иностранные журналисты совершили поездку в освобожденные от оккупации Джебраильский и Зангиланский районы. Журналисты, ставшие свидетелями разрушений и актов вандализма, варварски учиненных Арменией на территории двух районов, провели фото- и видеосъемки, побывали на Худаферинском мосту и в зангиланском селе Агалы. Oни были подробно проинформированы о разминировании в поствоенный период, проводимой крупномасштабной работе по восстановлении и реконструкции, переселении граждан в село Агалы, заново отстроенное на основе концепции "умное село".

Отметим, что в состав группы входят сотрудники онлайн-журнала "El Español", газет "La Vanguardia" (Барселона) и "La Razón" (Maдрид), медиа-структур "SIC", "Mediaset España", "La Vanguardia", "Haaretz", журналов "The Jerusalem Post Magazine" и "The Berlin Quarterly".