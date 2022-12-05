https://news.day.az/politics/1516766.html Армения передала Азербайджану останки жертв первой карабахской войны и карты
Армения передала Азербайджану останки жертв первой карабахской войны и карты
Армянская сторона передала Азербайджану останки 10 жертв предположительно первой карабахской войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.
"1 декабря армянская сторона передала азербайджанской останки 10 человек, предположительно погибших во время первой Карабахской войны, а также две карты, на которых указано возможное местонахождение четырех тел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 9 ноября 2020 года армянская сторона передала Азербайджану 5 карт и останки 140 жертв первой карабахской войны.
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