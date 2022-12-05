Армения передала Азербайджану останки жертв первой карабахской войны и карты

Армянская сторона передала Азербайджану останки 10 жертв предположительно первой карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.

"1 декабря армянская сторона передала азербайджанской останки 10 человек, предположительно погибших во время первой Карабахской войны, а также две карты, на которых указано возможное местонахождение четырех тел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 ноября 2020 года армянская сторона передала Азербайджану 5 карт и останки 140 жертв первой карабахской войны.