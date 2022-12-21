Названа причина отставки Васифа Талыбова

21 декабря состоялась восьмая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва, передает Day.Az.

В повестку дня сессии был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" Васифа Талыбова.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья.

Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Решение было вынесено на голосование и принято.