https://news.day.az/politics/1521657.html Названа причина отставки Васифа Талыбова
Названа причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря состоялась восьмая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва, передает Day.Az.
В повестку дня сессии был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" Васифа Талыбова.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья.
Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
Решение было вынесено на голосование и принято.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре