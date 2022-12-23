Депутатишка Милонов разбушевался

Автор: Мехти Ахмедзаде

Не прошло и пары дней, как один из представителей агентуры армянства, псевдоэксперт Михаил Александров получил по заслугам после своих провокационных и неадекватных заявлений в адрес Азербайджана, так на сцене решил объявиться широко известный клоун Виталий Милонов, который, как всегда, в своем репертуаре начал рассеивать азербайджанофобию в интервью тому же армянскому СМИ, что подставило Александрова своими вопросами.

Депутатишка принялся обзывать собравшихся на мирную акцию протеста представителей азербайджанской общественности, ставя под вопрос уровень их интеллекта.

"Это абсолютно хамская выходка. Причем на лицах этих людей экология отразилась никак. Миндальничать с этими бандитами, которые пытаются создать гуманитарную катастрофу нельзя ни в коем случае. Я считаю, что Азербайджан должен отвечать по своим обязательствам в рамках международных соглашений....Этих экологов нужно считать мерзавцами, самозванцами и всыпать им по первое число. На лицах этих людей не отражена даже искорка интеллекта. Понятное дело, что это обычные провокаторы. Я считаю, что гнать их надо в шею, просто выгнать пинком под зад и пусть знают, что русским миротворцам хамить нельзя. Будут хамить, будут получать так, что мало не покажется. Наши миротворцы должны занимать более жесткую позицию. Какое-то хамло вышло - тут же огребло", - нёс Милонов в своем словесном поносе для армянской ТВ-канализации.

Уроки Михаила Александрова не выучены. Кто является провокатором и кого надо гнать в шею, так первым делом дебила Милонова, который, как и Александров, и Делягин, и Шерин, своими высказываниями дискредитируют Россию и еще больше вредят имиджу миротворцев среди азербайджанского общества. Пинок хорошего кожаного сапога просто плачет по пятой точке депутатишки.

Какое ты, гнусное хамло, имеешь право рассуждать об уровне интеллекта людей, да еще и просто по взгляду?

Азербайджан отвечает своим обязательствам. Факт в том, что с молчаливого согласия РМК армяне устроили беспредел на территориях нашей страны, незаконно вывозя золото с рудников. Об этом уже говорила даже Мария Захарова, отметившая, что необходимо уточнить вопросы, связанные с месторождениями. То есть в Москве осознают, что ошибки у слепого когда нужно Волкова есть, а вот Милонов этого не видит. Зато он мастер выявлять IQ у людей, просто взглянув на них.

Ну, ну...Если вспомнить в какие идиотские ситуации попадал депутатишка у себя в России, когда ему в лицо сами же россияне говорили, что они о нем думают после череды его скадальных выходок и слов, можно тогда и нам оценить прибизительный диапазон IQ Милонова. Выше 50 он не будет это точно.

Проармянский провокатор считает, что азербайджанцам нужно всыпать? Ну, иди попробуй "всыпать". Попробуй "гнать в шею" и давать пинки под зад. Посмотрим, что станет.

Факт того, что Милонов хамя говорит о хамстве, является лишь очередным доказательством его безграничного лицемерия.

Единственное, в чем этот клоун был прав, так это, что миротворцы должны занимать более жесткую позицию. Да ради бога. Давно пора.

Давно пора следить за каждой проезжающей на территорию Азербайджана душой. Особенно за теми, кто провозит оружие для недобитков армянских оккупационных сил. Давно пора возвращать назад французов, испанцев, милоновых, которые незаконно появляются на нашей территории, а потом миротворцы разводят руками, мол "мы не знаем кто это и как он сюда попал".

Напоминает сценку "А кто это сделал?!" с консьержем из "Нашей Раши". А потом говорите, почему нашим миротворцам не доверяют, не уважают... Во-первых, никто неуважение к ним не проявлял. Футбол вместе смотрели еще совсем недавно.

Во-вторых, уважение нужно заслужить, а не требовать, господин депутатишка. Заслужить, кстати, можно очень легко в данном случае. Хватит давать молчаливое согласие на экоцид, вооружение и незаконный бизнес. Засланца Варданяна и его мафию мы остановим, кто бы, что бы ни говорил. А Милонов как выл попросту, так и будет выть. Собака лает, караван идет.