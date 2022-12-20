Работай Александров в ветеринарном вузе, он мог бы нести любую чушь. Но не в МГИМО

Автор: Лейла Таривердиева

Увольнение из МГИМО ведущего эксперта Центра военно-политических исследований университета Михаила Александрова стало встряской для армянофилов России.

Напомним, что несколько дней назад Александров в прямом эфире Общественного телевидения России призвал бомбить Баку. Комментируя происходящее на Лачинской дороге, он заявил, что Азербайджан, дескать, "пытается изменить статус Лачинского коридора и взять его под контроль, используя текущую ситуацию" (войну в Украине - ред.). В связи с этим бывший ведущий эксперт МГИМО предлагал нанести ракетный удар по нефтепромыслам и энергетической инфраструктуре Баку. "Если мы разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это сильно повысит цены на данный ресурс", - заявил он.

Вскоре после этого выступления Александров был уволен из МГИМО за то, что "допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства. Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб". Ректорат посчитал действия Александрова несовместимыми со статусом сотрудника МГИМО.

Эта история очень взволновала лоббистов, многие годы добросовестно отрабатывавших армянские гонорары на российской площадке. Возмущенный до корней волос политолог Сергей Карнаухов в своем Телеграме поведал собственную историю. Оказывается, он тоже "пострадал" за ярко выраженную азербайджанофобию. По словам Карнаухова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) отказалась продлевать с ним контракт. Одиозный политолог признается, что его попросили закрыть дверь с другой стороны за его "жесткое осуждение политики Азербайджана" и "антироссийских шагов Баку, расходящихся с нашими интересами, но выгодных альянсу Лондона и Анкары".

Все это несерьезные оправдания. Кто знаком с вербальным "творчеством" Сергея Карнаухова, знает, чем занимался на пропагандистской ниве этот деятель и какой реальный урон он и подобные ему нанесли российско-азербайджанским отношениям. Точнее, отношению азербайджанского общества к России. Когда на государственном телевидении появляется широкий дяденька из МГИМО и открыто предлагает бомбить Баку, когда тот самый Карнаухов с экрана телевизора агитирует соплеменников в День России отметить день памяти террориста и убийцы азербайджанских детей Монте Мелконяна, в Азербайджане на это реагируют соответственно. И обижаться не стоит, если за это кому-то прилетит.

Так же, как всякого рода симоняны и багдасаряны стараются казаться больше русскими, чем сами русские, так и Карнаухов всегда пытался быть большим армянином, чем сами армяне.

"Просто вдумайтесь, что происходит! И что, мы все это опять не заметим?" - написал в своем Телеграме Сергей Карнаухов.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил доктора политических наук, Государственного советника РФ Первого класса, директора консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяну Полоскову.

По словам Полосковой, вся эта возня в соцсетях показывает вопиющую безграмотность тех людей, которые данные посты пишут.

"Несмотря на то, что МГИМО и РАНХиГС не считаются госслужбой, это ведомственные учреждения. Я в свое время проработала десять лет преподавателем Дипломатической академии и могу сказать следующее: да, работая в такой структуре, я могу высказать свое мнение, но я должна четко заявить, что это позиция лично моя, которая расходится с официальной позицией страны и она не согласована с позицией руководства данного вуза. Если эти лица работают в каком-нибудь чайноразвесочном или ветеринарном вузе, они могут болтать все, что угодно. Это их дело. Но в данном случае это ведомственные учреждения. Александров с Карнауховым хотят сказать, что не знали этого? Смешно. У меня, например, в Дипломатической академии постоянно бывали проблемы из-за того, что я говорила не то, что говорила официальная пропаганда. Эти товарищи должны были четко сознавать, где они работают. Да, они могут говорить что угодно, но не будучи сотрудниками таких вузов. А все эти их заявления... все это, как говорится, в пользу бедных.

Что касается конкретно МГИМО, то хочу сказать, что со стороны Михаила Александрова, кстати, одногруппника моего мужа, достаточно подло в отместку упрекать руководство вуза в либерализме. Это все равно что стукачество в 30-е годы - показывать пальцем, мол, вон они, либералы, ловите их.

И, между прочим, вот Карнаухов пишет, что на него жаловались руководству вуза азербайджанцы. И что? А что он не возмущался, когда мне слали угрозы в личку представители армянских организаций, когда стучались в мой дом? Мог бы и тогда подать голос. Одним словом, не мужское это поведение", - сказала Татьяна Полоскова.