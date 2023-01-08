Азербайджанская армия очень сильна, независимо от места в международных рейтингах

В 2022 году были осуществлены серьезные реорганизационные мероприятия, вытекающие из боевого опыта, полученного Азербайджанской армией в период 44-дневной войны. Был проведен обширный и подробный анализ, его итоги легли в основу большой работы, проделанной в рамках тех задач, которые стоят перед Азербайджанской армией в поствоенных реалиях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя продвижение Вооруженных сил Азербайджана в рейтинге Global Firepower.

Напомним, что в опубликованном на днях рейтинге мощи армий мира за 2023 год Азербайджанская армия заняла 57-е место среди 145 армий. В прошлом году наши ВС располагались на 63-й строчке.

Говоря о факторах успеха, Шаир Рамалданов отметил, что, в частности, была изменена штатная структура Вооруженных сил, во всех видах войск проведены соответствующие изменения, направленные на усиление ВС. Но реорганизация коснулась не только штатной структуры. Исходя из опыта, полученного во время боевых действий, была определена стратегия вооружения Азербайджанской армии, подчеркнул полковник запаса.

"Наши ВС сделали ставку на современное вооружение - четвертого и пятого поколения. Для всех родов войск было закуплено самое современное вооружение. За короткое время наша армия не только восстановила свой военно-технический потенциал, но и, учитывая опыт войны, вооружилась недостающими средствами ведения боя, исходя из тех задач, которые предстоит выполнить Азербайджанской армии на новом этапе. Кроме того, наша армия стала армией быстрого реагирования. Как известно, в стране созданы и продолжают создаваться бригады коммандо, способные выполнить любые задачи в любых условиях и на любой местности.

Кадровый состав Азербайджанской армии, имея опыт боевых действий, значительно повысил качество. Также значительно повышено качество учений, проводимых нашими ВС. Если до 44-дневной войны сценарии учений Азербайджанской армии были направлены на осуществление действий по освобождению оккупированных территорий, то теперь главные усилия направляются на защиту территориальной целостности и отражение агрессивных вылазок со стороны вероятного противника. В минувшем году были проведены очень успешные масштабные учения на южном направлении. Кроме того, наши ВС приняли участие в международных маневрах с ВС Турции, а также в трехсторонних учениях армий Азербайджана, Турции и Грузии", - сказал военный эксперт.

За прошедший год, отметил Рамалданов, тот потенциал, который имеется у Азербайджанской армии, нашел отражение в учебном процессе - в работе военных учебных заведений страны и Военной академии. У наших ВС очень большие перспективы. Это, в первую очередь, проверенный в бою кадровый состав. А военные учебные заведения готовят новое поколение офицеров, кадровых военный, уже учитывая опыт боевых действий, приобретенный Азербайджаном. Особенно хотелось бы отметить патриотический дух нашей армии, армии-победительницы. Еще один немаловажный фактор - наличие боевого опыта у руководства армии. Эти факторы, считает наш собеседник, имеют очень большое значение для вооруженных сил любой страны, независимо от того, учитываются они в каких-то рейтингах или нет.

"Следующий фактор, обеспечивающий успех в международном рейтинге, это то современное вооружение, которое закупается по указанию Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Глава государства уделяет очень большое внимание вопросам обеспечения армии новейшим вооружением. Верховный главнокомандующий непосредственно занимается вопросами строительства армии. Поставлена задача строить Азербайджанскую армию по типу ВС Турции. Все традиции турецкой армии, являющейся локомотивом среди армий стран НАТО, сегодня перенимаются и реализуются азербайджанской стороной. Огромное значение имеет также укрепление военно-промышленного комплекса. ВПК Азербайджана обеспечивает армию очень важным расходным материалом - это патроны, снаряды, ракеты для реактивных систем и, конечно, беспилотники.

Все эти составляющие позволили Азербайджанской армии за короткое время не только восстановиться, но и продвинуться в таком авторитетном рейтинге, как Global Firepower. Хотя можно и безо всяких рейтингов с уверенностью говорить о том, что наша армия сильна и боеспособна.

У Азербайджана есть все возможности и впредь укреплять и развивать свою армию. Думаю, в наступившем году наши Вооруженные силы ждут еще большие успехи", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева