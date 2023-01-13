Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили перспективы многостороннего сотрудничества

13 января 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили мероприятия и взаимные визиты, проведенные в прошлом году в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Было отмечено, что двусторонние отношения стран имеют многовековую историю, подчеркнут вклад еврейской общины Азербайджана в развитие этих связей.

Министры также обсудили дальнейшие перспективы нынешнего многостороннего сотрудничества. Были отмечены деятельность совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль, развитие отношений в сферах экономики, образования, торговли, туризма, высоких технологий и других сферах, выражена уверенность в том, что открытие торговых и туристических представительств Азербайджана в Израиле, а также учреждение посольства внесут значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительно-строительных работах, проводимых нашей страной в постконфликтный период, высоко оценил поддержку израильских компаний в этом процессе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.