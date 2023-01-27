Будут эвакуированы сотрудники посольства Азербайджана в Иране

Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать посольство в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью TRT Haber.

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