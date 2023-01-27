https://news.day.az/politics/1532231.html Омбудсмен осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Омбудсмен осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с вооруженным нападением на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена.
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