Омбудсмен осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с вооруженным нападением на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена.

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