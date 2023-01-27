Нидерланды осуждают нападение на посольство Азербайджана в Иране

Нидерланды осуждают сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Нидерландов в Twitter, передает Day.Az.

"Любое нападение на дипломатические миссии и персонал абсолютно неприемлемо. Соболезнуем семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.