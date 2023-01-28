Сотрудничество между Египтом и Азербайджаном на пороге многообещающего будущего - доктор Амр Элдиб для Day.Az
Это первый в истории визит президента Египта в Азербайджан, поэтому говорить о каких-либо успехах на уровне взаимоотношений между двумя странами пока рано. Тем не менее, мы стоим на пороге действительно многообещающего будущего между Каиром и Баку.
Об этом в интервью Day.Az сказал доцент института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета (ННГУ), доктор Амр Элдиб.
Наш собеседник отметил, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси с момента своего прихода к власти диверсифицировал международные отношения Египта, и страна всегда открыта для построения отношений с государствами, которых десятилетиями не было на карте внешней политики Египта.
Как сообщил эксперт, несмотря на то, что египетско-азербайджанским отношениям уже 30 лет, объем товарооборота не превысил 17 миллионов долларов, а это небольшая цифра.
"Важной областью, в которой мы можем найти возможность для расширения египетско-азербайджанского сотрудничества, является нефтегазовая отрасль, в которой Азербайджан имеет большой опыт и уникальное географическое положение. Мы также видим рост египетско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, и эта сфера представляет интерес для египетского и азербайджанского руководства", - считает доктор.
Далее доцент ННГУ прокомментировал возможность участия компаний из Египта в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
"Египет владеет крупными подрядными компаниями и имеет большой опыт. Действительно, египетские компании не против выхода на новые территории. Египетские компании имеют четкое присутствие в Африке, Ираке и Ливии, и у них достаточно опыта, чтобы начинать такие проекты реконструкции. Однако здесь должна быть политическая воля", - полагает египетский политолог.
Он также коснулся сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в рамках Движения неприсоединения:
"Египет имеет долгую историю, начиная с шестидесятых годов прошлого века и до сих пор, как страна, не связанная с каким-либо глобальным блоком. Действительно, политическое руководство как в Азербайджане, так и в Египте может работать над развитием этой тенденции и включением в нее большего числа стран, поскольку это может стать гарантией повышения уровня международного мира", - заключил Амр Элдиб.
Напомним, 28 января президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл с визитом в Азербайджан.
Абдул Керимханов
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