Сотрудничество между Египтом и Азербайджаном на пороге многообещающего будущего

Это первый в истории визит президента Египта в Азербайджан, поэтому говорить о каких-либо успехах на уровне взаимоотношений между двумя странами пока рано. Тем не менее, мы стоим на пороге действительно многообещающего будущего между Каиром и Баку.

Об этом в интервью Day.Az сказал доцент института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета (ННГУ), доктор Амр Элдиб.

Наш собеседник отметил, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси с момента своего прихода к власти диверсифицировал международные отношения Египта, и страна всегда открыта для построения отношений с государствами, которых десятилетиями не было на карте внешней политики Египта.

Как сообщил эксперт, несмотря на то, что египетско-азербайджанским отношениям уже 30 лет, объем товарооборота не превысил 17 миллионов долларов, а это небольшая цифра.

"Важной областью, в которой мы можем найти возможность для расширения египетско-азербайджанского сотрудничества, является нефтегазовая отрасль, в которой Азербайджан имеет большой опыт и уникальное географическое положение. Мы также видим рост египетско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, и эта сфера представляет интерес для египетского и азербайджанского руководства", - считает доктор.

Далее доцент ННГУ прокомментировал возможность участия компаний из Египта в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

"Египет владеет крупными подрядными компаниями и имеет большой опыт. Действительно, египетские компании не против выхода на новые территории. Египетские компании имеют четкое присутствие в Африке, Ираке и Ливии, и у них достаточно опыта, чтобы начинать такие проекты реконструкции. Однако здесь должна быть политическая воля", - полагает египетский политолог.

Он также коснулся сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в рамках Движения неприсоединения:

"Египет имеет долгую историю, начиная с шестидесятых годов прошлого века и до сих пор, как страна, не связанная с каким-либо глобальным блоком. Действительно, политическое руководство как в Азербайджане, так и в Египте может работать над развитием этой тенденции и включением в нее большего числа стран, поскольку это может стать гарантией повышения уровня международного мира", - заключил Амр Элдиб.

Напомним, 28 января президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл с визитом в Азербайджан.

Абдул Керимханов