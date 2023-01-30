Сахиба Гафарова проинформировала коллегу из Малайзии о теракте в посольстве Азербайджана в Иране

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Алжир для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом.

Как сообщили в понедельник Day.Az в парламенте, Гафарова проинформировала своего коллегу о террористическом акте, совершенном 27 января против посольства Азербайджана в Иране, отметив, что наша страна требует объективного и всестороннего расследования этого нападения.

Гафарова выразила удовлетворение участием в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, отметив, что такие платформы являются прекрасной возможностью для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Говоря о том, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Малайзией, председатель Милли Меджлиса отметила, что за эти годы углубление связей между двумя странами вызывает удовлетворение. Подчеркнув важную роль обеих стран-членов исламского мира в развитии взаимной поддержки и солидарности между мусульманскими государствами, пропаганде исламских ценностей, Сахиба Гафарова отметила тесное сотрудничество наших стран в международных организациях. Она высоко оценила постоянную поддержку Малайзией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отметив роль парламентов в развитии отношений между двумя странами, председатель Гафарова подчеркнула важность деятельности межпарламентских групп дружбы в этой сфере.

Говоря о сотрудничестве парламентов Азербайджана и Малайзии в рамках межпарламентских организаций, Сахиба Гафарова дала обширную информацию об инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, председательствующего в Движении неприсоединения, по развитию парламентской ветви организации, создании Парламентской сети, проведении учредительного собрания, о первой конференции, прошедшей в Баку, работе по институциональному развитию организации и предстоящих задачах.

В качестве председателя парламентской сети Сахиба Гафарова высоко оценила участие парламентской делегации Малайзии в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

На встрече Гафарова подробно рассказала об успешном развитии Азербайджана, международных инициативах, масштабных восстановительных и строительных работах, проводящихся нашей страной на освобожденных в результате победы в Отечественной войне территориях. Она также обратила внимание на тот факт, что в период оккупации Арменией были полностью сожжены и разграблены наши города и районы, разрушена инфраструктура, памятники истории и культуры, и то, что Армения использовала Лачинскую дорогу в военных целях.

Искренне приветствуя председателя парламента Азербайджана, председатель Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдул выразил удовлетворение сотрудничеством между нашими странами и парламентами и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей. Говоря, в частности, о сотрудничестве в международных парламентских организациях, он отметил, что Малайзия придает большое значение отношениям с парламентом Азербайджана, а также Движению неприсоединения и деятельности в его парламентской сети.

В ходе беседы было отмечено, что такие встречи и проведенные переговоры подтверждают успешные отношения между нашими парламентами, было подчеркнуто значение взаимных визитов для дальнейшего расширения сотрудничества.