Армения признала Карабах частью Азербайджана согласно Алматинской декларации.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Россия-24".

"Азербайджан и Армения вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алматинской декларации 1991 года. Согласно ей, границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского Союза, включая Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР, в составе которой находилась Нагорно-Карабахская Автономная область", - сказал Лавров.

Министр также подчеркнул в интервью, что Армения долгие годы оккупировала территории Азербайджана, а после Азербайджан вернул свои земли.