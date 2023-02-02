Новая энергетическая политика Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

Завтра вновь все внимание мира будет приковано к Азербайджану, где будет проходить уже девятое по счету совещание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. С каждым годом это мероприятие становится все популярнее и собирает все больше потенциальных партнеров, которые стремятся быть частью усилий по решению энергетических вопросов. И в центре этих усилий, конечно же, стоит Азербайджан, являющийся источником "голубого топлива" для этой важной инфраструктуры, которая ныне приобретает особое значение. Европейские страны не раз заявляли, что реализация в свое время проекта Южного газового коридора была мудрым решением, и что без этого проекта сейчас на фоне энергетического кризиса странам континента было бы гораздо сложнее.

Идея Южного газового коридора воплотилась в жизнь благодаря политической воле и внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Инициированный Азербайджаном, этот проект был изначально рассчитан на будущее, с первых дней реализации проекта уже говорилось о расширении пропускной способности. В этом плане Южный газовый коридор является отражением дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. И теперь, когда есть реальная потребность в увеличении поставок газа по этой инфраструктуре, Азербайджан как надежный партнер, держа свое слово, выражает готовность поставлять больше "голубого топлива".

Завтрашнее заседание имеет особое значение и отличается от предыдущих. Традиционно на этом совещании обсуждались вопросы, связанные именно с налаживанием или увеличением поставок природного газа из Каспийского региона в Европу. Так, в рамках этого мероприятия состоится первое совещание министров по "зеленой" энергетике. И это не случайно, ведь странам Европы есть что обсуждать с Азербайджаном и в этой сфере, так как благодаря новой энергетической политике, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна превращается в надежного поставщика и "зеленой" энергии.

Два компонента составляют основу новой энергетической политики Президента Ильхама Алиева. Во-первых, стоит отметить Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный 18 июля 2022 года между Азербайджаном и Европейским Союзом. Документ, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает удвоение поставок природного газа из Азербайджана в Европу, а также расширение сотрудничества в альтернативной энергетике. Реализация этого документа уже началась.

Вторым компонентом является энергомост, который строится Азербайджаном в Европу. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан планирует стать важным поставщиком электроэнергии, производимой из "зеленой" энергии, в Европу.

Азербайджан имеет огромный потенциал и природного газа, и возобновляемой энергии для покрытия растущих потребностей Европы.

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, а прогнозируемые запасы - около 3 трлн кубометров. Только потенциал месторождения "Умид" превышает более 200 млрд кубометров. А это позволяет Азербайджану в ближайшие 100 лет остаться надежным поставщиком углеводородных ресурсов.

В 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,3 миллиарда кубометров газа, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 8,2 миллиарда кубометров. В 2023 году Азербайджан планирует транспортировать в Европу не менее 11,6 миллиарда кубометров, а общий объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2023 году составит примерно 24 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 19 миллиардов кубометров. Азербайджан расширяет географию поставок газа на европейский рынок. Это беспроигрышная ситуация, поскольку Европе нужен газ для поддержания своей энергетической безопасности, а Азербайджану нужен надежный рынок для реализации больших объемов энергоресурсов.

Как сказал сегодня Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе, мы два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза.

"Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что консорциум TAP недавно начал первый этап увеличения пропускной способности. Консорциум будет выделять 1,2 миллиарда кубометров дополнительных мощностей в год в рамках долгосрочных контрактов, начиная с 2026 года.

О развитии сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Что касается возобновляемого энергетического потенциала Азербайджана, то объем ветровой и солнечной энергии на суше составляет более 27 гигаватт, а ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря - 157 гигаватт. Азербайджан планирует к 2027 году произвести 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии с одним из своих стратегических инвесторов. 80 процентов из них будут экспортироваться. Азербайджан планирует к 2037 году создать дополнительную мощность в объеме не менее 6 гигаватт.

Уже реализованные проекты, связанные с "зеленой" энергетикой, еще больше сблизят Азербайджан с Европой.

Так, 17 декабря 2022 года в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". По дну Черного моря будет проложен кабель, по которому будет поставляться "зеленая" энергия из Азербайджана в Европу. Это означает, что Азербайджан будет всесторонне участвовать в обеспечении энергетической безопасности европейского континента. Решение компании bp инвестировать в проект солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт ​​в освобожденном Джебраиле также заслуживает высокой оценки. При этом электроэнергия будет передаваться посредством Зангезурского коридора. Именно с этой целью в Джебраильском районе строится крупная приемно-преобразовательная станция.

Минимальный потенциал солнечной и ветровой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной "зеленой" энергетики, составляет 9200 мегаватт, а гидроэнергетический потенциал - не менее 600 МВт.

На освобожденных территориях будет построено более 30 средних и малых ГЭС, 5 из них уже введены в эксплуатацию.

В целом текущие инвестиционные проекты в Азербайджане (солнечная, ветровая электростанции) обеспечат страну более чем 700 мегаваттами чистой "зеленой" энергии. Параллельно с этим в Азербайджане планируется строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью до 22 тысяч мегаватт на основании протоколов о намерениях, подписанных с двумя ведущими компаниями мира.

Итак, сегодня в результате успешной реализации всесторонней энергетической стратегии под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджану удалось найти баланс между углеводородной энергетикой и "зеленой" энергией и превратиться во всестороннего поставщика энергоресурсов в Европу. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман, фундамент, заложенный Южным газовым коридором, создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии. Южный газовый коридор является важнейшим международным активом Азербайджана, и в синергии с "зеленым коридором" превращает нашу страну в самое важное звено энергетической артерии Европы.