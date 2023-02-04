Урсула фон дер Ляйен под ударом армянской мафии

Автор: Мехти Ахмедзаде

3 февраля во дворце "Гюлистан" в Баку состоялось открытие 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В мероприятиях приняли участие еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, помощник государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лора Лохман, президент Румынии Клаус Йоханнис, большая делегация высокопоставленных представителей Турции, Италии, Великобритании, Грузии, Венгрии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Все присутствовавшие высоко оценивают отношения с Азербайджаном, его ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности континента, а также понимают важнейшую роль Южного газового коридора.

Успехи нашей страны не могли не заметить в Армении и ее "сестре" Франции, которые буквально бесятся от любого успеха Азербайджана.

Армянские СМИ абсурдно глагольствовали о том, что "нельзя строить отношения с Баку" и ту же волну подхватили некоторые французские парламентарии.

Например, в порыве антиазербайджанской логореи проармянский депутат парламента Франции Анн-Лоуренс Петель обратилась аж к самой председательнице Европейской комиссии.

"Пожалуйста, Урсула фон дер Ляйен и Кадри Симсон, прекратите обхаживать Азербайджан! Хватит позорить ЕС! Нам не нужен азербайджанский газ! Нам нужно производить возобновляемую энергию в ЕС и мы должны поддерживать армянскую демократию", - ляпнула Петель, армяне радостно хлопают в ладоши.

Абсурдным здесь является не только, что Европе якобы не нужен азербайджанский газ, но и то, что в Армении якобы существует демократия. Сразу видно, долго раздумывала, как бы и Баку обвинить, и армян похвалить в одном твите.

Мадам Петель совершенно не интересует то, что зима на дворе, газа и тепла хватает не всем европейским странам. Понятное дело, что в отличие от других стран Европы, Франция вырабатывает более 70% энергии в атомных электростанциях. Что у нее в общей сложности 56 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт.

Французов ныне не волнует энергетический кризис так, как другие страны. Они лицемерны и равнодушны, потому что Франция занимает II место в мире по количеству вырабатываемой атомной энергии и I - по доле атомной энергетики. Чтобы почувствовать холод, нужно в нем находиться.

И вот мадам Петель, сидя в тепле, призывает ЕС не думать о своих гражданах, которым нечем отапливать свои дома. Бессовестно? Несомненно. Имеется ли у нее совесть? Определенно нет, ибо тиражирование интересов Армении больше, чем интересы Евросоюза, для фрацузских депутатов гораздо важнее.

Несомненно, что армянская мафия продолжает свою антиазербайджанскую кампанию на Западе, делает все, чтобы подорвать отношения Европы с Баку, но под ударом теперь и госпожа фон дер Ляйен.

Устами французских парламентариев началась атака на ее совесть, мол, "как вы могли, ай ай ай, не хорошо". Но думают ли французы, в частности, мадам Петель, как смешно они выглядят со стороны?

Ну, допустим, вас послушали. Франция поделится в нынешних условиях атомной энергией? Что-то с трудом верится, учитывая небезызвестный французский эгоизм.

В течение десятелетий Азербайджан показал себя в качестве надежного и искреннего партнера. У таких стран Европы, как Италия, Великобритания, Грузия, Венгрия, Болгария, Албания, Молдова, Черногория, Сербия, Украина и Хорватия больше желания сотрудничать с Баку, чем с эгоистичной Францией, которая думает лишь о себе. С половиной из перечисленных стран у Франции в течение веков были конфликты и войны.

Так что размышления мадам Петель не только абсурдны, но и их слушать никто не станет, сколько бы она ни кричала во имя армянства ради армянского коньяка.

Геополитические потрясения сделали как никогда актуальным вопрос энергетической безопасности, в котором Азербайджан стал одной из центральных фигур. Все проекты, реализованные Баку, оказались востребованными. Не будь построен тот же Южный газовый коридор, европейцам пришлось бы сегодня куда сложнее. В таких условиях выражение поддержки армянам, которые ничего не сделали ни для одной из этих стран, да и вообще для Европы, является глупостью и невежеством.