МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования погибшим в связи с человеческими жертвами в результате аварии с участием автобуса в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

"Глубоко опечалены сообщением о гибели 8 человек и ранении 35 человек в результате аварии в Турции пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Да упокоит Аллах души погибших, желаем скорейшего исцеления раненым. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в публикации.