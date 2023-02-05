https://news.day.az/politics/1535124.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования погибшим в связи с человеческими жертвами в результате аварии с участием автобуса в Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.
"Глубоко опечалены сообщением о гибели 8 человек и ранении 35 человек в результате аварии в Турции пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Да упокоит Аллах души погибших, желаем скорейшего исцеления раненым. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в публикации.
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