Варданяну добавился новый псевдоним

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Известный российский балабол Семен Багдасаров на днях в передаче Владимира Соловьева назвал Армению "проектом". Так и сказал: Зангезурский коридор будет концом проекта под названием Республика Армения. У Соловьева аж вытянулось лицо от неожиданности. А ведь так оно и есть, и Соловьеву ли об этом не знать. Все, что связано с Арменией, ее прошлым и настоящим, это искусственная, противоречащая законам истории и геополитики повестка, реализующаяся за счет фальсификаций и, к сожалению, крови других народов. Проект был основан двести лет назад и оказался удивительно провальным. То, что получилось, вышло совершенно нежизнеспособным и токсичным. Но авторы проекта, точнее, их потомки не сдаются.

Сегодня вовсю раскручивается новый проект. Он называется "премьер-министр Армении Рубен Варданян". Кому-то показалось, что это супер-удачный ход, который позволит Москве, не особо утруждаясь, решить свои проблемы на Южном Кавказе. Кто-то, расписывая "бизнес-план", не принял во внимание интересы даже самой Армении, мы уже не говорим об интересах Азербайджана. Проект "Варданян" оказался очень вредоносным для региона. Впрочем, может, авторы таким его и задумывали? Неслучайно Варданяна обслуживают российские СМИ, ему обеспечивают широкую аудиторию. А теперь за дело взялись и так называемые социологи. Судя по всему, сегодня этот проект выходит на финишную прямую.

Как известно (и в этом не может быть сомнений), главной целью появления российского миллиардера в Ханкенди было в перспективе его триумфальное перемещение в Ереван и смещение с поста Никола Пашиняна. Дело в том, что на кочарянов и саргсянов больше надежды нет. Карабахский клан так замарался, что даже военное поражение не смогло пошатнуть кресло под Пашиняном.

Некий никому не известный Свободный альянс евроазиатских социологов "Фокус" утверждает, что провел соцопрос, по итогам которого Варданян занял второе место в рейтинге армянских политиков, опередив Пашиняна всего на один процент. На вопрос, за кого бы они проголосовали, якобы опрошенные граждане Армении назвали Пашиняна и с небольшим отрывом Варданяна. Цифры приводить не будем. Они, наверняка, не соответствуют действительности. Цифры не имеют никакого значения, важен сам факт, который четко говорит о том, что процесс перемещения засланца Варданяна в Ереван переходит в активную фазу. И население Армении начинают готовить к мысли, что оно готово голосовать за Варданяна. Провокатора, устроившего проблемы армянам Карабаха и разрушившего мирный процесс? Ведь Варданян потерпел фиаско. Единственное, чего он добился, - достичь мира стало еще труднее. Заказчикам это и нужно было, но нужно ли это армянам? Трудно сказать, кто эти 840 граждан Армении, которым позвонили непонятные социологи, но другие армянские источники утверждают, что засланец из Москвы вызывает отторжение в РА.

Новость о якобы соцопросе распространило российское издание RTVI, которое уже давно занимается обслуживанием Рубена Варданяна. А "Фокус" это вообще странная структура, созданная явно в пропагандистских целях - достаточно посмотреть на ее предыдущие "исследования", показавшие, что половина армян поддерживает присутствие ОДКБ, а четверть казахстанцев голосуют за войну в Украине. Оба результата - нереальны до смешного. Так что "один процент" Варданяна - это тоже полная ерунда. Это информподдержка засланцу, который, не добившись ничего в Карабахе, начал процесс пересаживания в новое кресло. Ну надоело ему быть "вольною царицей" и хочется теперь стать "владычицей морскою". Пушкин, сочиняя сказку о рыбаке и рыбке, словно видел перед собой мошенника Варданяна. И тот как старуха из сказки обязательно останется у разбитого корыта.

Что должно произойти, чтобы граждане Армении проголосовали за человека Москвы? Варданян последний, кого они, учитывая царящие в этой стране настроения и провалы Рубика в зоне временной ответственности РМК, захотят видеть во главе Армении. Если бы Варданяну удалось добиться разгона акции экоактивистов, тогда другое дело - он был бы новым героем армянского народа. Но скоро два месяца, как акция продолжается, два месяца, как вор и мошенник из Москвы не может грабить азербайджанские недра. Варданян морит голодом и холодом соплеменников в зоне РМК, а дело не движется - открыть Лачинскую дорогу для оружия и террористов так и не удалось. Зачем же армянам в Армении такой неудачник? В нынешних реалиях подобный руководитель, который будет подставлять страну под удар, приведет только к концу армянской государственности. Если поставлена такая цель, то лучше Варданяна, конечно, не найти. Но как-то сомнительно, что армянам хочется такого финала.