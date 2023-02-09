В Вильнюсе проведена встреча с азербайджанской общиной

В рамках визита делегации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в страны Балтии в Вильнюсе состоялась встреча с активистами азербайджанской общины, передает в четверг Day.Az со ссылкой на госкомитет.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и восстановление территориальной целостности нашей страны.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, поприветствовав участников встречи, выступил с подробным отчетом, охватывающим направления деятельности структуры в 2018-2022 годах. Он отметил, что на нынешнем важном этапе большое значение представляет доведение до местной общественности азербайджанских реалий, подчеркнул актуальность дальнейшего усиления деятельности нашей диаспоры в этом направлении.

Посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев сказал, что наша дипломатическая миссия и впредь будет оказывать членам диаспоры помощь в деле доведения до литовской общественности азербайджанских реалий, пропаганды культуры и истории нашей страны.

Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, по Литве Нармин Алиева подробно рассказала о проделанной работе.

Участники мероприятия положительно оценили деятельность координаторства по Литве.

Встреча завершилась ответами на вопросы.

Отметим, что в мероприятии принимали участие наши соотечественники, проживающие в литовских городах Вильнюс, Каунас, Паневежис, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Литве.