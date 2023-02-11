Армяне совершили роковую ошибку, сделав себя врагами тюрков

Сердце каждого азербайджанца, где бы он ни жил, сегодня рядом с нашими турецкими братьями и сестрами. С теми, кто остается под завалами, кто потерял родных и близких. Рядом с теми, кто сейчас спасает жизни.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

По ее словам, это очень тяжелые дни не только для турецкого, но и для азербайджанского народа. Потому что азербайджанский народ как никто другой умеет сопереживать и чувствовать чужое горе.

"Горе турецкого народа, конечно, нельзя назвать чужим. Турция - это очень близкая, братская для нас страна. Нынешняя беда у нас одна на двоих. Невероятно горжусь сплоченностью самих турок. Они подают пример человеколюбия, которое сейчас демонстрируют по отношению к тем, кто еще остается под завалами. Невозможно без слез видеть кадры спасения людей, то, как спасатели, доставая из руин живых детей, разговаривают с ними, успокаивают, в этих тяжелейших условиях пытаются психологически помочь пострадавшим. Я горжусь азербайджанским народом, каждым, кто сегодня, в эти тяжелые дни помогает Турции. Даже самые необеспеченные слои населения пытаются присоединиться к этой помощи. Весь Азербайджан, можно сказать, мобилизован, сердца всех граждан бьются в унисон, чтобы помочь оперативно, потому что каждая минута дорога", - сказала Кадырова.

Наш народ всегда умел сопереживать, отметила наша собеседница. Азербайджан всегда протягивал руку тем, у кого беда. И необязательно, чтобы это были друзья и союзники. По словам Саадат Кадыровой, в эти тяжелые дни, наблюдая за тем, что происходит в Турции, видя тот отклик, который имеет место в Азербайджане, армянам надо бы задуматься, рядом с кем они могли бы жить, если бы не совершили самую большую в своей истории ошибку.

"Им стоит задуматься, частью какого общества они могли бы быть, продолжая мирно жить в Азербайджане, который всегда стоит горой за своих. Ведь всем известно, как хорошо жили армяне в нашей республике, все знают, что титульная нация уважала и принимала их с распростертыми объятиями, подставляла плечо. Эта ситуация еще раз должна показать армянам, рядом с кем они могли бы продолжать свою историю и какую роковую ошибку совершили, сделав себя врагами азербайджанцев, врагами тюрков. Сегодня им стоит сделать выводы, видя, какое отношение проявляет Азербайджан по отношению к тем, кого считает близким себе народом", - сказала директор азербайджанского павильона ВДНХ.

Лейла Таривердиева