Пашинян не хотел, но как миленький согласился на встречу в Мюнхене

Помнится, армяне многократно решительно заявляли, что пока, мол, не будет прекращена акция экоактивистов на Лачинской дороге, они за стол переговоров с Азербайджаном не сядут. Но в Мюнхене это произошло с участием госсекретаря США Блинкена. Сели как миленькие.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Выводы, считает он, должны делать российские покровители Армении. Тут стоит вспомнить, как глава МИД Арарат Мирзоян - наверняка с согласия Пашиняна - отказался от организованной Сергеем Лавровым встречи с Джейхуном Байрамовым в Москве, мотивируя это продолжающейся экоакцией.

"То, что Никол Пашинян всячески старался уклониться от участия в панели по безопасности на Южном Кавказе, не удивительно. Было понятно, что основной темой будет война в Украине. Ему и поддерживать Россию не хочется, и выступать против нее тоже боязно. Кроме того, в памяти Пашиняна наверняка еще осталась панель трехлетней давности, когда он выглядел шутом гороховым на обсуждениях с Президентом Ильхамом Алиевым. Его корявый английский и несвязная речь вызывали смех в зале. Несмотря на то, что за прошедшие три года он немного подтянул свой английский, позориться снова ему не хотелось. Он не хотел участвовать, но ему настойчиво посоветовали участвовать, и он как миленький туда явился", - сказал политолог.

Президент Азербайджана в присутствии западных покровителей Армении дал понять, что акция на Лачинской дороге не прекратится без установления контроля азербайджанской стороной на своей границе, отметил наш собеседник. И еще важными меседжами от азербайджанского лидера были слова, касающиеся удаления из Карабаха Рубенка Варданяна как условия диалога с местными армянами, а также заявление относительно КПП на Лачинской дороге.

Что же касается Пашиняна, то, по мнению Мусабекова, обсуждения показали, что премьер Армении даже после пяти лет во главе правительства не меняется. Плохой английский, на котором пытался изъясняться Пашинян, часто превращал его речь в несвязанный поток слов. Но дело не только в плохом английском, а в той чепухе, которую он нес.

"В последнее время Пашинян, как заклинание, обвиняет Азербайджан в намерении посредством блокады осуществить поэтапное выдавливание армян из Карабаха. Вместо того, чтобы довести до конкретного подписания мирный договор, наладить сотрудничество, содействовать диалогу карабахских армян с Баку, Пашинян зазывает в регион различные зарубежные миссии и призывает оказать на Азербайджан давление и пр. Эти действие не приносили армянам пользы в прошлом, обречены на неудачу и сейчас. Чем раньше Пашинян и его команда осознают и примут сложившиеся в регионе по итогам 44-дневной войны реалии и крах так называемого "миацума", тем быстрей будут преодолены трудности для Армении и армянского меньшинства Карабаха", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева